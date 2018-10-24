Сексуальные предпочтения разных типов личности

Какие сексуальные фантазии свойственны разным типам личности

Все ли экстраверты мечтают о групповом сексе? Правда ли интроверты застенчивы в постели? Американский исследователь Джастин Лемиллер серьезно подошел к этим и другим щекотливым вопросам и провел большое исследование среди нескольких тысяч своих соотечественников в возрасте от 18 до 87 лет с разными взглядами на жизнь и сексуальными предпочтениями. В процессе ученый поближе познакомился с особенностями их личностей: ориентированы ли испытуемые на свой внутренний мир, насколько они педантичны, открыты новому опыту, альтруистичны и подвержены стрессу.

Если результаты исследования и можно было бы назвать сенсационными, то точно не благодаря экстравертам и любителям новшеств: у них все стабильно. Экстравертированные люди, черпающие энергию во взаимодействии со внешним миром, переносят свою общительность и в спальню — они чаще фантазируют о сексе втроем и разных формах полигамии. Люди, открытые новому опыту, естественно, не изменяют своему природному любопытству, когда дело доходит до секса. Все самые необычные позы и локации ими уже обдуманы, а некоторые и реализованы.

Совсем иначе себя показали педанты, которые привыкли уделять много внимания деталям. Порядок в их жизни превыше всего, поэтому секс по расписанию в приятной атмосфере и продуманной обстановке их устроит гораздо больше, чем БДСМ-практики. Такой же политики в постели придерживаются невротики. Лемиллер объясняет этот факт тем, что повышенная тревожность, неудовлетворенность и погруженность в проблемы накладывают свой отпечаток: страх столкнуться с новым стрессом еще и в сексуальной жизни не дает невротикам расслабиться. У фантазий о групповом сексе нет шанса занять мысли таких людей, но романтики и страсти в привычных условиях им не занимать.

Альтруисты показали себя идеальными партнерами: заботиться о близких они не прекращают и в спальне. Среди их фантазий чаще встречается ориентация на взаимное удовольствие, а любимое число альтруистов — 69, но это уже не точно и требует дополнительного исследования. Секс без любви и экстрим — это определенно не для них.

И наконец, настало время главных шалунов, которыми внезапно оказались «стеснительные» интроверты. Главное правило их сексуальных фантазий — никаких правил. В головы креативных от природы интровертов приходят мысли обо всем: от романтических ночей с любимым, которые так любят невротики, до БДСМ и табуированного секса, к которым никто больше не проявил особого интереса. Так научное исследование Джастина Лемиллера о сексуальных предпочтениях разных типов личности внезапно поведало миру, какие черти водятся в тихом омуте.