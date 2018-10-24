Психологи объяснили мотивы женской измены

Женская неверность — такая же частая проблема, как и мужская. Но в отличие от мужской измены, женская обусловлена эмоциональной неудовлетворенностью. Психологи сходятся во мнении, что женщина на стороне ищет не секс, а поддержку и защиту. То есть, измена сначала происходит в голове. Как правило, она долго не решается сделать такой шаг, а потом наступают угрызения совести.

Плохой секс с партнером

Есть такой стереотип: секс неудачный, потому что женщина бревно. Мало говорят о том, что возможна и противоположная ситуация. Может, ей долгое время не хватало чувства, что она желанна и партнер никак не заботился о ее удовлетворении. Женщина могла долго разговаривать об этом с мужем, но, к сожалению, мужчины стараются всячески игнорировать просьбы. Тогда начинаются взгляды на других мужчин и мысли об идеальном партнере.

У нее сложный стрессовый период

Если в жизни женщины произошла большая перемена от потери работы до беременности — любой волнительный период — она больше склонна к самоанализу. Такие перемены вызывают бурные эмоции, ей становится очень неспокойно, и из-за этого может возникнуть желание уйти и получить разрядку с другим. В таких нервных ситуациях важно только вовремя понять нестабильное состояние и дать ей необходимую поддержку и отвлечь от переживаний.

Месть мужу

Если из пары первым изменил муж, супруга без угрызения совести может попробовать изменить тоже, чтобы во-первых понять, каково это — изменять, а во-вторых сравнять счеты и дать мужу почувствовать ту же боль, которую он ей принес. Конечно, это первый шаг к разводу, ведь если в семье возможны измены, то возможна и общая вседозволенность, да и зачем женщине в принципе такая семья. Начнется волна отвращений, обоим неприятно от измены и уйти от развода очень сложно.

Отношения идут к концу

Когда все, что осталось в отношениях — стресс и быт, а радости заканчиваются на двух выходных за телевизором и подготовкой детей на следующую учебную неделю — трудно не думать о возможной лучшей жизни. Ведь теперь любовь угасла, а женщина чувствует себя нелюбимой. Вокруг столько много мужчин, которые выглядят в глазах девушек мужественно, что начинаются мысли «а вдруг я что-то упускаю».

Запретный плод

В славянских странах женщины стараются как можно раньше раньше выйти замуж. Часто случается, что выходят замуж за первого встречного, а такие браки необдуманны, партнеры почти не знают друг друга. И выйдя замуж случается, что женщина разочаровывается. Со временем принципы пересматриваются, и если раньше казалось, что измена невозможна, то теперь это желанное действие.