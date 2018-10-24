Шокирующие факты об афганских женщинах

Исследуя взаимоотношения мужчин и женщин Афганистана, невольно начинаешь подозревать, что большинство этих людей являются поклонниками БДСМ-тематики. И не скрывают этого. Что еще можно подумать после просмотра многочисленных видеороликов, на которых афганские мужчины плетьми или кнутами избивают женщин в общественных местах? И те не сопротивляются. Может, им это нравится?

В ситуации, когда любое общение между представителями разных полов жестко регламентировано, даже побои становятся формой проявления внимания. Хоть и довольно извращенного. Единственное, что смущает, такие развлечения в стиле садо-мазо часто видят дети, они становятся невольными зрителями «соблюдения норм шариата». Насколько это опасно для неокрепшей психики подростков? Вот вопрос.

Так было не всегда

БДСМ не всегда являлось повальным увлечением афганцев. Отношения между большинством мужчин и женщин в этой стране на протяжении многих веков были довольно стандартными, как во многих исламских государствах Азии. Первые разговоры о положении представительниц прекрасного пола в афганском обществе начались еще во второй половине XIX века. А в 1919 году жительницы страны получили право голоса.

Дальше — больше. В середине прошлого века местные женщины избавились от паранджи, а в 1960 году в Конституции Афганистана появилась норма о равных правах граждан, независимо от половой принадлежности. Но начавшаяся смута и гражданская война перечеркнули позитивные перемены. Боевые действия, бедность, отсутствие социальной и юридической защищенности, вдовство и сиротство — все это сделало афганских женщин зависимыми от мужчин. А когда возникает ось «подавление — подчинение», тут и проявляются дремлющие в некоторых людях извращенные наклонности. И не только у мужчин.

В 1996 году после десятилетий кровавых междоусобиц, разоривших и практически уничтоживших когда-то процветавшее государство, к власти в стране пришло движение "Талибан" *. Его сторонники извратили не только отношения между мужчинами и женщинами, но и основы ислама, которым они прикрывались для удовлетворения своих нестандартных потребностей. Массовые порки женщин и другие телесные наказания, все эти БДСМ-утехи талибы устраивали прилюдно, чтобы «подсадить» на садомазохистские развлечения как можно больше людей. И это им удалось.

К сожалению многих извращенцев духовно близкий им режим талибов потерпел поражение, просуществовав в Афганистане более 5 лет. В декабре 2001 года к власти в стране пришла так называемая переходная администрация. Но положение афганских женщин существенно не изменилось. Конечно, таких массовых зверств, как при талибах, уже не происходит, но проблем от этого не становится меньше.

Что им запрещено

Афганцы считают потенциальными грешницами 8-летних девочек. С этого возраста им запрещено видеть мужчин за исключением родственников. Выходить из дома без сопровождающего тоже нельзя. О том, чтобы водить машину, не стоит и думать. Все тело женщины, в том числе и лицо, должно быть скрыто от посторонних глаз. Возбраняется и громко разговаривать, находясь в общественном месте, чтобы своим приятным голосом не вводить случайных прохожих в искушение. Выходить на балконы своих домов и выглядывать в окна первых этажей зданий тоже возбраняется: повсюду грешники, которые только этого и ждут. Даже дома женщины не могут позволить себе нарядную одежду и косметику. Работать запрещено во избежание встреч с посторонними мужчинами.

Без права на медицинскую помощь

Одной из главных проблем афганских женщин является невозможность получить квалифицированную медицинскую помощь. Фактически любая болезнь смертельна, если ее не лечить.

Обращаться к врачу-мужчине афганка не может, ведь это грех. А женщин-врачей в этой стране катастрофически мало, поскольку часть из них была казнена талибами за нарушение законов шариата, а другая часть бежала за границу. Новых специалистов никто не готовил, потому что исламисты категорически запретили женщинам учиться.

Богатым мужчинам проще: они могут позволить себе отвезти больную мать или сестру в соседний Пакистан, где нет такой проблемы. А бедняки вынуждены наблюдать, как родственница долго страдает, а затем умирает в муках.

Известные случаи насилия

При талибах в Афганистане работали подпольные школы и больницы. Врачи и учителя, помогавшие женщинам на свой страх и риск, в случае доноса попадали в тюрьму или на виселицу. Многие представители местной интеллигенции были казнены.

Афганкам отрезали пальцы на руках и ногах, если они отваживались делать маникюр и педикюр. В декабре 1996 года 225 женщин были избиты плетьми по решению суда: сторонники "Талибана"* задержали их за нарушение исламского дресс-кода. Члены религиозной полиции ходили по улицам городов с кнутами и избивали всех встречных женщин, осыпая их оскорблениями. Подпольно работающих афганок просто расстреливали на улицах. Казни женщин, среди которых были многодетные матери, устраивались как шоу для многотысячной аудитории.

Талибы призывали таксистов и продавцов наказывать женщин прямо в общественных местах за те или иные нарушения правил шариата. Поэтому на улицах, где играют дети, можно было увидеть такую картину: мужчину с плеткой окружили дамы в паранджах, которые по очереди поворачиваются к нему спиной, а тот их нежно похлопывает, «наказывает». При этом данный тип не приходится женщинам ни родственником, ни супругом. Вот такое развлечение.

Аиша Мохаммедзаи

Правда, один случай домашнего насилия над женщиной, который стал достоянием широкой общественности, стоит особняком. В 2010 году весь мир был шокирован фотографией 19-летней Аиши Мохаммедзаи, также известной под именем Биби Аиша. Снимок был размещен на обложке журнала Time . У девушки не было ни носа, ни ушей. Их отрезал ее муж в наказание за побег из дома.

Эта афганка родилась в горной провинции Уразган. В 12-летнем возрасте ее выдали замуж за члена враждебного клана, чтобы остановить междоусобицу. Новая родня стала отыгрываться на девочке за все неприятности, причиненные ее семьей ранее. Первые два года, предшествовавшие браку, Аиша жила на конюшне. У ее мужа было 10 братьев, все они регулярно избивали невестку, издевались над ней, пользуясь беззащитностью и полным бесправием подростка.

В возрасте 18 лет, не выдержав домашнего насилия, девушка смогла сбежать от мужа и его родни. Разумеется, ее вскоре поймали и посадили в тюрьму города Кандагара. После возвращения к законному супругу на семейном совете было принято решение: отрезать Аише в наказание за побег нос и уши. Так и было сделано. Несчастную оставили одну в горах умирать, истекая кровью, но она выжила.

Сейчас у девушки все наладилось, насколько это возможно после перенесенных издевательств. Ей сделали серию пластических операций в США. Аиша живет в штате Мэриленд у приемных родителей, пытаясь справиться с психологической травмой.

Подложные сыновья

Афганская женщина оправдывает свое существование в этом мире только рождением сына. Мать мальчика поощряется обществом, ведь она подарила своему мужу наследника. Напротив, если в семье нет сына, а есть только несколько дочерей, то такую супружескую пару соседи и родственники осыпают насмешками, как неполноценных.

Во избежание сурового людского суда некоторые семьи идут на хитрость: одну из дочерей они «превращают» в сына. Просто одевают как мальчика, дают мужское имя и заставляют вести себя в обществе соответственно. Таких детей обычно называют «бача-пош». Их довольно много. Девочки быстро учатся скрывать от сверстников свой настоящий пол, они ходят в школу вместе с мальчиками, играют в футбол. Никто и не догадывается ни о чем.

Когда бача-пош подрастает, ее «превращают» обратно и выдают замуж. Такие резкие перемены могут негативно сказаться на психике, но кого это волнует? Главное, чтобы соседи больше не судачили и не показывали пальцем на супругов, которые не смогли произвести на свет сына.

*запрещенная организация на территории РФ