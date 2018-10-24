Шесть советов жертвам сексуального насилия

Клинический психолог Джим Хоппер преподаёт в Гарвардской Медицинской школе и специализируется на психологических травмах. Он ведёт блог о сексуальном насилии и лучше многих знает, как некоторые незначительные вещи способны неожиданно разбудить воспоминания о пережитом некогда насилии. Обилие новостей о жертвах изнасилований в СМИ в последние годы — один из таких факторов. Хоппер разработал краткий список советов для тех, кого мысли о старой психотравме внезапно накрыли лавиной.

1. «Заземлите» себя

Старайтесь садиться на стул или диван так, чтобы ноги были на полу — твёрдая опора даёт чувство уверенности. Если в доме есть животные, то стоит потратить больше времени на то, чтобы приласкать их.

2. Активируйте чувства

Задействуйте все органы чувств. Устройте для себя прогулку по красивым местам, разглядывайте в деталях деревья и ландшафты. Не стесняйтесь кутаться в тёплое одеяло, находясь дома. Принимайте горячие ванны и добавляйте в воду лавандовое масло.

3. Поделитесь эмоциями с сочувствующими

Поговорите с людьми, которые знают вашу историю и заботятся о вас. Поверьте: это нормально — обратиться к друзьям за поддержкой.

4. Сосредоточьтесь на том, что вы способны контролировать

Напомните себе, что вы можете повлиять на многие процессы в своей жизни и что вы больше не находитесь в рамках болезненной ситуации.

5. Не принимайте серьёзных решений

Когда болезненные воспоминания заполняют вас, может возникнуть соблазн поддаться спонтанным решениям — например, уволиться с работы или оставить партнёра. Но пик негативных воспоминаний — плохое время для перемен в жизни. Не делайте резких шагов.

6. Позаботьтесь о своём теле

Хорошо питайтесь и больше спите. Ваше тело — это основа выздоровления. Ухаживайте за ним, и вскоре душевный покой к вам вернётся.