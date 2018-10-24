Женские зарплаты в России на четверть меньше мужских

По Конституции РФ мужчинам и женщинам обеспечено равноправие. Однако жизнь нередко вступает в противоречие с Основным законом. Особенно в таком вопросе, как гендерный разрыв в оплате труда. Неслучайно глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко недавно с высокой трибуны международного форума призвала российские власти добиваться сокращения этого разрыва, наличие которого спикер верхней палаты парламента объяснила как более редким пребыванием женщин на руководящих высокооплачиваемых постах, так и банальной дискриминацией слабого пола, получающего за одинаковый труд меньше мужчин.

Европейский парадокс

Есть ли в России гендерная дискриминация при оплате труда? Как полагает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев, есть, но этот разрыв уменьшается: с 2005 года он сократился с 40 до 27,4%. Иными словами, среднестатистическая российская работающая женщина получает за свой труд более чем на четверть меньше, чем представитель сильного пола.

И здесь мы идем в общем потоке: в Европе схожая ситуация. Правда, там эта разница не так велика: в среднем в Старом Свете этот показатель снизился с 17,7 до 16,4%. То есть за целое десятилетие этот коэффициент изменился всего на 1,3%. Однако в некоторых странах различия более существенны.

Считается, что чем более развита страна, тем меньше разница в зарплатах между полами. А вот реальная картина свидетельствует о другом. Европейский лидер по гендерному разрыву — Эстония (27%), затем идет Чехия (22,1%), а вслед за ней, как ни странно, самое развитое государство континента — Германия с 22%. Причем эта цифра там не меняется уже 10 лет. А вот самый маленький разрыв — в Румынии (5,8%), Италии и Люксембурге (по 5,5%).

Единственная страна, где этот разрыв рос все последние годы, — Португалия. С 2006 по 2015 годы он вырос с 8,4 до 17,8%. Такая динамика вызвана тем, что на волне минувшего кризиса там увеличилось число работающих женщин, но большинство из них трудятся в сферах с низкой оплатой труда.

То есть получается, что размер гендерного разрыва напрямую не зависит от уровня развития страны. В промышленном гиганте Германии он значительно выше, чем в бедной Румынии.

Зато этот показатель сильно зависит от возрастной структуры населения. В России разница зарплат растет плавно, достигая максимума в 33% в 35–39 лет, а к 55–65 годам постепенно сокращается до 23%. В странах ЕС ситуация другая. Соотношение разницы в зарплатах постоянно увеличивается с возрастом и достигает своего максимума после 60 лет.

Такое различие в значительной степени объясняется особенностями и традициями, связанными с рождением и воспитанием детей. У нас еще с советских времен приняты большие отпуска, которые получают женщины по случаю рождения ребенка. Некоторые из них сидят дома до трех лет. А вот в Европе все по-другому, там этот перерыв в работе гораздо меньше. Менее месяца он у жительниц Словении, Кипра, Норвегии, Дании, больше месяца — в Люксембурге, Италии, Испании, Греции. Дольше всех проводят время с новорожденными — до полугода — матери из Эстонии, Словакии, Румынии, Венгрии, Чехии. Любопытно, что все эти страны — из бывшего советского блока, то есть в них еще сохраняется влияние социалистических социальных стандартов.

Российская специфика

От чего зависит зарплата женщины в России? Можно выделить пять факторов: отрасль или сфера, в которой она трудится, ее семейный статус, форма собственности предприятия, уровень здоровья и образования. Руководитель направления человеческого капитала Центра стратегических разработок Лилия Овчарова отмечает, что в России у женщин в приоритете перед карьерой рождение ребенка, что безусловно сказывается на средней заработной плате. При этом работодатели неохотно берут на работу тех, кто гипотетически может уйти в декретный отпуск. Поэтому заметна такая тенденция: многие женщины, планируя рождение второго ребенка, стараются устроиться на крупное предприятие, где их права как потенциальных матерей лучше защищены.

Получается, что и женщины, и работодатели одинаково полагают, что до 40 лет главный приоритет у женщины — создать семью и родить детей. А это, в свою очередь, сказывается на уровне зарплаты. И только после 40 лет и сами женщины, и те, на кого они работают, считают, что пришло время для их профессионального роста.

В отраслевом разрезе наивысшие заработные платы в России у женщин — в IT-индустрии, среди юристов, в ресторанном бизнесе и сфере недвижимости. Но в этих секторах трудятся только 3% женщин. А вот наименьшая оплата фиксируется при работе в религиозных учреждениях, сельском хозяйстве, соцобслуживании, химической промышленности и на общественном поприще. Но и тут женская занятость невелика: всего 3,6% от общего числа работающих представительниц слабого пола.

В этом вопросе есть еще один аспект: зарплата женщин сильно зависит от формы собственности компании или организации. 52% дам заняты на госпредприятиях. Но именно на них они получают наименьшую зарплату. А вот наибольшую — в фирмах с иностранным участием. Но на них трудятся только 2,9% российских женщин.

Мужской шовинизм

Судя по комментариям экспертов, существуют два вида факторов, способствующих гендерному разрыву в оплате труда: объяснимые и необъяснимые. Объяснимые — это те, которые вызваны реальными обстоятельствами, в первую очередь связанными с физиологическими и природными функциями женщин. На них приходится примерно четверть различия в оплате труда. А вот необъяснимые обстоятельства происходят из двух связанных между собой источников — историко-культурных причин и мужского шовинизма.

Гендерный разрыв в оплате труда уходит корнями в период индустриальной экономики, когда для больших заработков важна была физическая сила. К тому же в советский период существовали прямые запреты на работу женщин в тяжелых условиях. И, как правило, это были высокооплачиваемые виды труда.

В постиндустриальной экономике эти факторы постепенно уходят, физическая сила в ней не имеет почти никакого значения. В этих условиях зачастую преимущества получают именно женщины. По своим природным качествам они нередко лучше приспособлены для такой работы. К тому же среди молодежи образовательный уровень девушек выше, чем парней. Этот феномен становится все более распространенным. Неслучайно, например, во Франции и Люксембурге гендерный разрыв в оплате труда у работников до 39 лет — уже в пользу слабого пола.

Европейский опыт показывает, что немаловажную роль в сокращении гендерного разрыва в оплате труда играет повышение образовательного уровня. Еще один фактор, действующий в том же направлении, — институциональный. Законодательство многих стран дает преференции женщинам. Например, обязательное представительство в советах директоров, законодательных органах, даже если это формально не закреплено. Другой вопрос: идут ли такие нормы на пользу дела?

На гендерный разрыв напрямую влияют также политические и социальные факторы. В странах с развитым профсоюзным движением, где существует минимальный размер оплаты труда, различие в оплате обычно ниже, чем там, где профсоюзы слабы. МРОТ позитивно действует на этот показатель. Так как женские профессии преимущественно связаны с бюджетной сферой, где оплата ниже, чем в частном секторе, фиксация минимального уровня не позволяют ей падать ниже этой планки.

А вот другое распространенное убеждение — низкий гендерный разрыв способствует экономическому росту — не подтверждается. Об этом говорят как исследования отечественной экономики, так и анализ МВФ Всемирного банка . Такой четкой закономерности выявлено не было.

Кстати, перспективы преодолеть гендерный разрыв в оплате труда для человечества в целом весьма туманны. В одном из недавних докладов Всемирного экономического форума утверждается, что к полному зарплатному равенству полов мир подойдет лишь через… 217 лет!

Гендерный разрыв

Один из острых вопросов, который обсуждается уже десятилетия, если не столетия: следует ли прописывать юридические нормы, устраняющие гендерный разрыв в оплате труда? Одни эксперты выступают за жесткое законодательство в этом вопросе, другие полагают, что жизнь сама все решит. Более того, она уже многое сделала в этом направлении.

Заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Евгений Гонтмахер полагает, что многие нововведения могут оказаться просто смешными, а то и вредными. «Представьте, что будет квота на количество учителей мужского пола для начальных классов. Гораздо полезнее снять формальные ограничения, чтобы женщины на общих основаниях отстаивали право заниматься той или иной деятельностью. И со временем гендерные вопросы станут менее значимыми», — считает эксперт.

Современные тренды развития экономики ведут к стиранию гендерных различий. Все большее распространение получает фриланс, когда сотрудник не привязан ни к рабочему месту, ни к четкому распорядку рабочего дня. А это именно то, что очень важно для женщин и что мешало им долгое время наравне конкурировать с сильным полом на рынке труда. При таком же раскладе они ни в чем не проигрывают мужчинам.

К тому же в России в ближайшие годы намечается дефицит рабочей силы. Значение и стоимость труда будет расти, а значит, станет сокращаться различие в оплате для мужчин и женщин.

Но при этом было бы ошибкой добиваться полного равенства между мужчиной и женщиной, полагает Гонтмахер. «Природа сотворила нас разными, у нас разная роль в физиологической и социально-общественной жизни. А значит, и гендерное различие в оплате труда в ряде случаев должно сохраняться. Когда в пользу мужчины, а когда в пользу женщины», — подытожил эксперт.

НА СКОЛЬКО В РФ МЕНЬШЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ ЖЕНЩИНЫ, ЧЕМ МУЖЧИНЫ

(в среднем по отраслям, 2017 год)

Строительство — на 4,3%

Сельское и лесное хозяйство — на 6,9%

Образование — на 7,0%

Здравоохранение — на 11,2%

Электро— и газоснабжение — на 13,5%

Добыча полезных ископаемых — на 16,6%

Гостиницы и рестораны — на 19,3%

Информация и связь — на 21,1%

Обрабатывающие производства — на 23,2%

Культура и спорт — на 24,7%

Торговля — на 24,8%

Научно-техническая деятельность — на 24,9%