5 привычек аристократок, которые стоит перенять

Даже если вам не посчастливилось появиться на свет в королевской семье, вы все равно можете развить в себе аристократические манеры и стать по-настоящему особенной женщиной, покоряющей мужские сердца одним лишь только взглядом. Мы составили список привычек благородных особ, которые стоит перенять и вам.

Баловать себя? Конечно!

Им не нужно одобрение окружающих, чтобы порадовать себя новой обновкой или той вещью, о которой они давно мечтали. Такие дамы не зависят ни финансово, ни морально от других людей и достаточно легко расстается с деньгами. И если новые туфли, по цене хорошего спорткара, способны сделать их по-настоящему счастливыми, то зачем откладывать покупку? Особенные женщины не перекладывают ни а кого ответственность за свое будущее и знают, что вполне способны позаботиться о себе самостоятельно. В том числе, заработать достаточное количество денег, чтобы исполнять свои прихоти.

Никакой борьбы

Такие особы предпочитают не ввязываться в разборки и все препятствия обходить стороной. Да и зачем проявлять упрямство или кулаками отстаивать свою правоту, если можно использовать гибкость, мудрость и решить все вопросы мирным путем? Особенные женщины никогда не будут действовать методами воинов-завоевателей и вместо этого с королевским шиком и мастерством дипломата обратят любую ситуацию себе во благо. Бороться за мужчину, сражаться за руководящую должность в компании или соперничать со своими подругами — это не про них. Они уверены, что все, что должно принадлежать им по праву, рано или поздно и так будет их. Поэтому зачем тратить нервы и средства на бесполезную борьбу?

Сон — лучшее лекарство

В любой непонятной ситуации ложитесь спать — именно так советуют поступать специалисты, напоминая, что хроническое недосыпание не только самым негативным образом влияет на наше здоровье, но и забирает нашу красоту и молодость. Особенные женщины прислушиваются к советом экспертов и не видят ничего плохого в том, чтобы прислушиваться к собственным желаниям и включать здоровый эгоизм. Кому, например, будет лучше, если вы станете себя накручивать и нервничать? Эти дамы умеют правильно расставлять приоритеты, никогда не забывают о комфорте и понимают, что стрессовые ситуации можно отложить до утра (а там глядишь, ситуация изменится в лучшую сторону и не нужно будет прикладывать много усилий для ее разрешения).

Инвестировать средства и время в себя

К сожалению, многие забывают, что лучшие инвестиции — инвестиции в себя и экономят буквально на всем. Особенные женщины привыкли поступать иначе. Они никогда не станут довольствоваться посредственным результатом и будут заниматься саморазвитием и самосовершенствованием. Им известно, что инвестиции в себя окупаются, поэтому не жалеют ни сил, ни времени на дополнительное образование или те занятия, которые делают их счастливее — путешествие, изучение иностранных языков, занятие спортом, повышение квалификации, обучающие курсы и так далее. Эти дамы не стоят на месте, они всесторонне развиты и начитаны, поэтому с ними всегда есть, что обсудить.

Поступать так, как хочется

В наше время вокруг так много информации и суеты, что легко спутать свои желания с чужими потребностями и вместо того, чтобы идти к своей цели, начать исполнять прихоти окружающих. Поэтому нужно действовать постепенно. Особенные женщины не бросаются сразу же выполнять поручения, а для начала задаются вопросом "Это действительно то, что мне нужно и чего я хочу?". Они прислушиваются к себе, живут в своем собственном ритме, знают себе цену и ни за что не променяют комфорт на то, чтобы угодить окружающим — они точно знают, чего хотят и что им нужно для счастья.