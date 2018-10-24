17 коротких, но важных правил для семейных пар

Узнайте от известного семейного и детского психолога, как сохранить любовные отношения в семье гармоничными и счастливыми.

«Летидор» публикует отрывок из новой книги психолога, жены и мамы пятерых детей Ларисы Сурковой «Счастливы круглые сутки. Гармония в семье днем», которую выпустило издательство «ЭКСМО».

«"Помогите советом, дайте рекомендацию, как жить с мужем (женой)!" Забавно иногда читать подобные обращения к психологам, специалистам по ведической культуре, врачам, магам. Так и хочется ответить: живите с удовольствием, без правил. Но если серьезно, я прекрасно понимаю, что человеку всегда проще, когда есть некая подсказка, с которой можно свериться».

Что же делать мужчинам и женщинам, чтобы быть ближе друг к другу? Как наладить отношения? Дам несколько общих рекомендаций:

• Проводите время вместе. Вместе — это значит без телефонов. Поверьте, десятки семей на грани расставания начинали налаживать отношения с того, что убирали гаджеты по вечерам и общались друг с другом (как в той шутке: «Вчера отключили интернет, пообщался с семьей, вполне себе приятные люди»). Любая работа или социальная сеть могут подождать пару часов.

• Касайтесь друг друга. Делайте это, даже если один из вас не приучен именно таким образом выражать свою любовь.

Вводите ритуалы объятий и касаний — это важно для вас и ваших детей.

Просто подержаться за руки, приобнять за плечи, погладить по спине — любой тактильный контакт очень важен!

Уже слышу: «Он не любит поцелуи, прелюдии, объятия…» Ничего! Если есть ребенок, обнимайтесь все вместе. Предлагайте альтернативы: он идет на уступку в прелюдиях, а вы в чем-нибудь еще. Или если вы мужчина и хотите чего-то от любимой, идите тем же путем: вы уступаете ей, она вам! Помните, в уступках и уважении — залог успеха.

• Мужчины, шлите женам СМС! Просто «Привет, дорогая» тоже подойдет. Несколько сообщений в день вам написать несложно, а ей получить их будет приятно.

• Женщины, начинайте и заканчивайте день с доброго слова в адрес мужа. Ведь как часто они у нас виноваты без повода? Пришел вечером домой — уже виноват, что хлеб не купил, вы устали, дети плачут. А виноват ли он на самом деле? Может, начать с «Привет, дорогой! Я так устала за этот день! Давай поговорим, обнимемся»?

• Проводите выходные вместе, причем отдыхая. Совместное хобби, увлечение — это здорово!

• Женщины, носите дома шорты. Это очень удобная и красивая одежда, подходящая для налаживания отношений. Халаты хороши, только если под ними ничего нет!

• Мужчины, как любите вы обвинять женщин! «Она стала не такая, как раньше, не ухаживает за собой, растолстела…» А сами? В душ лишний раз сходить, ногти в чистоте держать (не говоря уж о маникюре), хороший парфюм — ухаживаете ли вы за собой? Или вы думаете, что с годами становитесь только лучше, как коньяк? А женщине ваша приятная внешность важна не меньше!

• Введите ритуал совместных разговоров. Если не знаете, о чем поговорить, начните с «Пяти радостей дня».

• Вам обоим необходимо мыслить позитивно. Ведь тогда и глаза горят, и сердце радуется, и «бабочки летают».

• Не зарекайтесь! Слова «всегда» и «никогда» вообще очень опасные. Они нормальны для детей, но ведь мы, взрослые, понимаем, что обстоятельства могут измениться. Быть теоретиками очень легко: никогда не прощу измену, всегда буду любить, никогда не буду кричать на ребенка, всегда буду хорошей мамой и так далее. А ведь иногда один случай меняет все установки.

Поэтому не ограничивайте себя и свою жизнь, оставляйте право на шаг назад.

Ведь иногда, совершив его, можно прыгнуть на десять шагов вперед!

• По статистике, больше 80% семейных ссор (в том числе с мужьями, мамами, детьми-подростками) начинаются с обвинения в формате «ты должен».

Не говорите «должен», а говорите «можешь».

В том числе и себе! Я могу страдать от «ты должна сделать ужин», но как только это превращается в «я могу быстро сделать ужин и быть свободной», то жизнь сразу налаживается. Я проверяла этот метод сотни раз на собственном муже! «Ты должен найти строителей» вызовет у него внутренний протест, а, следовательно, дело долго будет откладываться. А вариант «милый, только ты можешь найти нужных строителей» срабатывает на ура.

• Пусть каждый из вас составит список претензий друг к другу (из 10 или более пунктов). Обменяйтесь списками. Тогда вы хоть будете знать, каких изменений каждый из вас ждет от другого! Бывает полезно посмотреть на себя со стороны.

• Помните, что за вас никто не примет решения, психолог уж точно. Решение всегда за вами!

А чем больше вы посвящаете в ваши ссоры родню, тем тяжелее будет вам.

Ведь вы, скорее всего, помиритесь, а ваши мамы будут продолжать обижаться за вас. Так что лучше делитесь проблемами с друзьями.

• Планируйте и мечтайте вместе! Это объединяет вас, а мечты начинают сбываться быстрее, когда два человека их визуализируют.

• Мужья, не попрекайте жен деньгами, особенно во время декрета! Это удар ниже пояса. Она делает большую работу: ухаживает за ребенком, поддерживает дом в порядке… Не верите? Предлагаю взять на себя роль хозяйки на пару дней и оценить, как это нелегко.

• Жены, уважайте труд мужа! Ему и правда непросто, а еще на нем лежит ответственность за семью. Повторю совет: начните и закончите день с доброго слова в его адрес.

• Под запретом ссоры при ребенке. Вы, может, и помиритесь. А вот малыши до 6–8 лет все происходящее принимают на свой счет, они ощущают себя виноватыми, а это травматично для детской психики.

Вот и все правила. Правда, просто? Стоит только захотеть. Уверена, что каждый из вас может добавить сюда десяток своих замечаний и пожеланий. Предлагаю записать их на лист бумаги и сразу начать воплощать в жизнь!