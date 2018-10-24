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Почему мужчинам нравятся женщины в чулках
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Почему мужчинам нравятся женщины в чулках 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Безусловно, нейлоновые чулки — это сексуально, красиво и женственно. Впервые они появились в 1939 году и стали неотъемлемой частью гардероба каждой девушки. В отличие от колгот, они не только удобны, но еще и красивы.
Известно, что чулки не только практичны, но и также очень нравятся мужчинам. На это то несколько причин.
Сексологи утверждают, что в отличии от колгот, чулки подчеркивают некоторую недосказанность, которую так любят мужчины.
Психологи говорят, что образ сексуальной женщины в кино, журналах и рекламе чаще всего подчеркивается наличием чулок. Сильный пол подсознательно считает, что с такой девушкой можно быть более откровенным и открытым.
"Такие картинки влияют на подсознание мужчин по двум причинам. Во-первых, девушка в чулках выглядит откровенно сексуальной, а иногда даже вульгарной. Мужчина подсознательно считает, что с ней он сможет обойти запреты и рамки, не встретив стеснения или ханжества. Можно с уверенностью сказать, что чулки — это мощный инструмент соблазнения мужчин", — подчеркнула психолог Наталья Приймаченко.
Чулки не только выглядят привлекательно, но также придают девушкам уверенности в себе.
Женский форум
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