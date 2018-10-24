Почему возникает депрессия после летнего отдыха

Не покидает чувство, что после отпуска нужен еще один отпуск? Расскажем, как с этим справиться.

Причина 1 — слишком завышенные ожидания

Целый год многие из нас живут в ожидании отпуска. Мы думаем: «Вот наступит лето и поедем отдыхать, наконец-то расслабимся». Но приехав на курорт, мы понимаем, что представление об идеальном отдыхе и реальность не совпадают. Хотелось улететь на Мальдивы, а денег хватило только на Анапу. Или приехали на море, но вместо солнца целый день идёт дождь. Здесь важно понимать, что в любом месте можно хорошо отдохнуть хорошо, главное, не отчаиваться и найти то, что приносит удовольствие. Еще один важный совет: не расстраивайтесь по поводу того, что не можете изменить — погоду, например. То, что вы дышите свежим морским воздухом — уже хорошо. Запланируйте на этот день просмотр достопримечательностей, посетите местные выставки и музеи. Тогда вам не будет казаться, что вы потратили время впустую, сидя в номере отеля.

Причина номер 2 — конфликт интересов

Иногда на отдыхе мы вынуждены делать то, что нам не нравится. Бывает так, что один любит спокойный пляжный отдых, а другому интересно проводить время на экскурсиях. Здесь возникает конфликт интересов, ссоры и обиды. Конечно, ни о каком отдыхе здесь и речи не идёт. В таком случае, нужно уметь договариваться со своим партнером. Например, сегодня вы отдыхаете на пляже, а завтра едете смотреть местные достопримечательности. Или выберите экскурсию, которая заинтересовала бы обоих. Ещё один вариант: почитать на пляже книгу, до которой не доходили руки дома или поиграть в пляжные виды спорта, пока другой купается или загорает.

Причина номер 3 — большой контраст между отдыхом и работой

В отпуске мы занимаемся только тем, что нам нравится: отдыхаем у бассейна с книжкой в руках или занимаемся активными видами спорта, плаваем, спим, изучаем окрестности и общаемся с новыми людьми. Всегда можно выбрать занятие по душе. Конечно, по приезде домой, возникает депрессия у тех, кто после такого хорошего времяпрепровождения вынужден возвращаться на нелюбимую работу. В этом случае совет очевиден — менять работу на более подходящую, потому что люди, занимающиеся любимым делом, скучают по работе даже в отпуске. Если пока вы к этому не готовы, то подумайте о том хорошем, что ждет вас дома — любимые домашние питомцы, друзья, хобби. Так вы гарантированно поднимете себе настроение.

Причина номер 4 — вторая половинка так и не найдена

Если вы едете в отпуск с целью найти себе спутника жизни, то отдых превратится в сплошной поиск партнёра. Вместо того, чтобы отдохнуть и расслабиться, вы будете находится в постоянном напряжении. Так вы точно не отдохнете. Лучше получать удовольствие в отпуске, по-настоящему наслаждаться прекрасными моментами и как можно больше общаться с новыми людьми. Возможно, будучи в хорошем настроении, вы сами привлечете к себе подходящего человека и вам не придётся кого-то специально искать.

Причина номер 5 — мало денег

Чтобы не остаться с пустым карманом после отпуска, тщательно планируйте бюджет и берите денег ровно столько, сколько можете себе позволить. А лучше заранее узнайте, как можно сэкономить в той или иной стране. Сейчас в интернете достаточно путешественников, которые с удовольствием делятся своим опытом. Так вы не выйдете за рамки бюджета и отлично проведёте время.