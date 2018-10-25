«Дочка мужа объявила мне войну из-за наследства»

Наболело: «Дочка мужа объявила мне войну»

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Я познакомилась с мужем, когда мне было 29, а ему на десять лет больше. Стали жить вместе. У меня от первого брака есть сын, тогда ему было четыре года, и он очень быстро привык к мужу, стал называть его папой. Отношения с родным отцом фактически прервались, когда мой бывший эмигрировал в Канаду. Мужа ребенок не смутил, и все эти годы он относился к Саше как к сыну.

У него тоже от первого брака есть ребенок, дочка Таня, женился рано, еще во время учебы в универе, потом они с женой быстро развелись. Но муж всегда помогал и бывшей, и дочери. Оплатил ее образование, потом помог купить жилье. Я начала общаться с его дочкой, Таня в то время была студенткой первой курса, и вроде бы мы подружились — как я думала. С бывшей женой мужа мы пересекались на редких семейных праздниках, она никогда не показывала неприязни, и на тот момент снова вышла замуж.

Конечно, иногда я замечала, что общение Тани с отцом чаще всего сводится к просьбе "дай денег" — муж к моменту знакомства прилично зарабатывал. Но никогда не вмешивалась, считая, что это не мое дело. Иногда и бывшая жена просила денег "по старой дружбе", но и тут я молчала.

Загрузка… Потом Таня быстро вышла замуж, родила моему мужу внучку, ее часто привозили к нам на выходные, но фактически занималась с ней я, несмотря на то, что мне хватало хлопот и с моим ребенком. Кроме того, мы часто ездили вместе отдыхать, и я не жаловалась, хотя приходилось присматривать за двумя детьми вместо одного.

Первый неприятный инцидент случился, когда мы официально расписались. Это произошло не сразу, спустя три года.

Реакцию Тани счастливой не назовешь, она вяло поздравила, а потом заметила, что не понимает, зачем нужны такие формальности "в моем возрасте". При этом Танина свадьба отмечалась с размахом, и мой муж не только оплатил торжество, но еще и подарил молодым солидную сумму. Мы же просто расписались без всякого застолья.

После замужества Тани муж также помогал по первому слову, в том числе и финансово. Теперь я понимаю, что нужно было ставить рамки, но я не хотела скандалов и ссор, считала, что должна дружить с его дочкой.

Также меня неприятно поразила реакция Тани, когда она узнала, что Саша учится платно. Она высказалась в том духе, что "в его положении" мог бы постараться поступить на бесплатное отделение. Хотя сама тоже училась за деньги. А Саша выбрал перспективное направление в программировании, муж его всячески поддержал, и да, оплатил обучение. И что здесь такого?

Так мы прожили почти 15 лет. Недавно у мужа начались проблемы со здоровьем, предстоит операция, не очень опасная, но муж решил оформить завещание, о чем предупредил и меня, и Таню. Он сказал ей, что считает свой отцовский долг выполненным, поэтому квартиру, в которой мы живем, и дом в Подмосковье он оставит мне. После чего Таня впала в истерику, сказала, что он должен думать прежде всего о ней, и о внучке, потому что они — его родная кровь, а я — чужая, как и мой ребенок. Потом объявила бойкот отцу.

После чего, видимо, пожаловалась своей матери, так как экс-жена закатила безобразный скандал по телефону. Так я узнала, что хищница, что хочу получить их имущество (хотя и квартиру, и дом муж заработал уже после их развода), что вообще никто, и должна быть благодарна, что меня, разведенку с прицепом, вообще взяли замуж.

Мужу вообще волноваться нельзя, особенно сейчас, поэтому я не стала отвечать на оскорбления. Муж возмутился, но я вижу, что разлад с дочкой его мучает, а она игнорирует его звонки и не дает увидеться с внучкой. Мне больно все это наблюдать, я пыталась спокойно поговорить с Таней, звонила ей, но услышала примерно то же самое. Мол, я никто, и зовут меня никак, что повесила на ее отца ребенка от другого мужика, и будь я честной, то сама отказалась бы от чужого наследства.

Но почему? Я законная жена ее отца, все это время я вела дом, ухаживала за ним, старалась нормально относиться к его родне, поддерживала его, мы полноценная семья. И муж никогда не предъявлял претензий из-за сына, всегда называл своим. А теперь, выходит, я вместе с сыном должна самоустраниться.

В последние три года я не работаю, своего жилья у меня нет, только родительская двушка, в которой вместе с мамой живет и мой брат с семьей. Возвращаться нам некуда. Кроме того, я должна думать о будущем сына. Так почему я должна что-то доказывать людям, которые все равно считают меня плохой? Мне очень жаль мужа, но не я начала эту войну. Более того, я уверена, что ни Таня, ни ее мать не станут ухаживать за мужем, если я уйду, в лучшем случае наймут приходящую сиделку.