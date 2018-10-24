6 способов вскружить голову мужчине

Советов, как заставить мужчину думать о себе множество. Какие-то из них работают, какие-то нет. Мы собрали самые полезные и действенные из них.

Не надоедайте

Одна милая SMS раз в день — это романтично и приятно. А вот закидывать тоннами сообщений не стоит — в один момент они начнут раздражать. Ежедневные свидания тоже плохо скажутся на ваших отношениях. Вспомните, вы же как-то до этого жили?

Современные технологии вам в помощь

Это всё ещё значит, что миллионный стикер с котиком или сердечком может его взбесить. А вот приятная неожиданность в виде селфи с эротическим подтекстом его только порадует. Главное, чтобы это не вошло в дежурную привычку. И контролируйте степень обнажения — вдруг телефон попадёт не в те руки.

Давите на «тормоз»

Очень сложно заставить себя не дать мужчине сразу всё, что он хочет. Особенно, если ваши отношения в самом начале и гормоны берут верх. Но помните старое правило: если представитель сильного пола чего-то не получает сразу, он начинает этого добиваться. Конечно, не стоит держать его на «голодном пайке» долго, но и сразу соглашаться на все его «хотелки» не следует.

Провоцируйте

Скандал — плохая провокация, предупреждаем сразу. Лучше оставить такие «игры разума» для постели. Ночь полная страсти и огня — то, что ваш партнёр будет вспоминать долго.

Не хвалите его постоянно

Даже домашних любимцев ругают, если они сделали что-то не так. С мужчинами тоже самое: похвала за ошибки снизит ваш авторитет в его глазах. А вот корректное указание на его просчёты наоборот покажет, что вам он не безразличен.

Не актерствуйте

Проще говоря — не притворяйтесь тем человеком, которым не являетесь. Иначе он рискует влюбиться по уши в образ, а не в вас. Ко всему прочему, на поддержание «маски» уходит много сил. И да, всё тайное становится явным. Как бы вы не старались.