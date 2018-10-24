Психотипы в сказках, которые портят нам жизнь

А вы давно не перечитывали сказки? Взрослым, так сказать сформировавшимся, критическим взглядом.

Почитайте — и откроете для себя массу интересных фактов. Например, то, что в сказках в основном культивировалась покорность, уступчивость женщины (иначе замуж не выйти) или главные героини страдали выраженными комплексами — комплексом жертвы, комплексом холодного сердца, комплексом самоотверженности. И с точки зрения построения сюжета это правильно: главные героини должны быть с изюминкой, иначе как привлечь внимание читателя?

Итак, сегодня мы говорим о сказочных психотипах, или комплексах, которые чуть ли не издревле существовали в характерах людей.

Комплекс Золушки, или Комплекс жертвы

Золушка — прелестное создание с множеством ценных женских качеств. В первую очередь это внутренний свет, великодушие, красота и доброта. Но все это богатство ей не помогает, а только раздражает ближайшее женское окружение — мачеху и ее неустроенных дочерей. Дамы видят в ней конкурентку, ведь с такими качествами Золушка быстрее найдет свою половину, а дочери так и останутся в девках.

Личностные проблемы мачехи и ее дочерей превращают характер Золушки в один большой комплекс — комплекс жертвы. Ее морально унижают, нагружают непосильной работой, лишают сна — словом, подавляют ее внутренний свет, который требует свободы: времени для себя, пищи для ума, свободы выражения чувств. А заменяют перечисленное вечной озабоченностью, страхом и инфантильностью — ожиданием доброй феи, которая придет и все исправит. В итоге девушка получает психологическую травму, провоцирующую постоянный стресс.

Факторы опасности Женщина старшего поколения — семейный тиран;

комплекс отличницы (желание все делать лучше других, работать до изнеможения в ущерб себе);

низкая самооценка; отсутствие качественной поддержки в семье и среди подруг.

Комплекс Снежной королевы, или Комплекс холодного сердца

Властная красивая женщина увозит в далекие края маленького мальчика, чтобы отключить его чувственность, сделать из него копию себя — властного, холодного и безэмоционального существа. И ведь у нее это получилось. Помните, Кай даже не удивился, что Герда его нашла, воскликнул лишь: «Не мешай мне. Я должен сложить из этих льдинок слово "вечность". Так велела мне королева. Если я сложу слово "вечность", королева подарит мне весь мир». Также мы знаем, что Снежная королева разлучает его с девочкой, которая ему нравится. И это явно доставляет злодейке удовольствие.

Обычно комплекс Снежной королевы появляется у девочек-лидеров, растущих в дефиците родительской любви. И вовсе не обязательно таким родителям быть церберами, достаточно просто не обращать на ребенка внимания. В ответ такая девочка-лидер будет делать все, чтобы оказаться в эпицентре событий: убегать из дома, мучить кошек, провоцировать детей на конфликты, рисовать в подъездах и лифтах. И если отец, как глава семейства, так и продолжит попустительски смотреть на дочь, начнется травля конкретно мужской половины.

Подрастая, такая девушка специально находит себе мужчин, которые нуждаются во власти с ее стороны. И находит она их очень просто, создавая ауру прохладной царственности, сдобренной уверенностью, силой и энергичностью. И ведь находятся такие мужчины, которых привлекает подобный коктейль. Только потом им приходится тяжко.

Развлекаясь, Снежная королева провоцирует ситуации, в которых втаптывает мужчину в грязь, создает любовные треугольники (Герда, Кай, Снежная королева). В треугольниках берет на себя, конечно же, роль тирана: унижает и мужчину, с которым имеет сексуальные отношения, и его женщину, которая узнает об изменах. Все это также доставляет ей удовольствие, так как является подсознательной местью своим отцу и матери.

Факторы опасности Недостаток родительской любви и внимания;

ревность;

невозможность реализации лидерских качеств на пользу себе и окружающим (например, обладательница комплекса не смогла найти хорошую работу и занять руководящие позиции);

желание пакостить и разлучать.

Комплекс Русалочки, или Комплекс самоотверженности

Веселая, милая, жизнерадостная Русалочка всегда была себе на уме. Когда она увидела на суше иную жизнь, поразившую ее до глубины души, то с легкостью окунулась в незнакомую ей сферу, чтобы быть нужной любимому. Но на какие же жертвы пошла Русалочка, чтобы быть с принцем? Выпила напиток, от которого потеряла сознание, обменяла хвост на прелестные ножки, лишилась голоса и получила вечную боль от походки. Вы бы согласились на такой сомнительный обмен?

Как мы видим, Русалочка страдает комплексом самоотверженности, искренне веря в то, что она рождена для любви именно к этому человеку. Такой комплекс обычно возникает у девушек или девочек, лишенных эмоциональной поддержки своего избранника. Например, по причине низкой эмоциональности, лености или пассивности «принца». Тогда женщина, чтобы довести отношения до нормального уровня, развивает в себе черты личности, характерные для мужчин, — настойчивость, силу воли, стратегическое мышление. Самое интересное, что развиваются такие Русалочки не для себя, а для возлюбленного. Особой прибыли это не приносит, так как избранник не ценит подобные жертвы, да и не обязан это делать.

Этот комплекс мешает тем, что женщина, выбирая для себя один, по ее мнению, правильный жизненный сценарий, упускает другие варианты саморазвития. А мужчина воспринимает ее любовь как посягательство на душевную свободу.

Факторы опасности Душевное одиночество;

нехватка внимания, признания;

низкая самооценка;

стремление понравиться во что бы то ни стало;

неумение мыслить на опережение.

Комплекс Аленушки, или Стокгольмский синдром

Сказок, где мужчины так или иначе заманивали к себе красивых девушек, множество: «Аленький цветочек», «Царевна-лягушка», «Марья-искусница», «Маша и медведь». Из перечисленных только Маша сама смогла перехитрить своего мучителя и вернуться домой. А вот героини остальных сказок жили со своими похитителями, находясь в измененном состоянии сознания. Марья-искусница твердила: «Что воля, что неволя — все равно», Аленушка решила служить зверю лесному «верою и правдою, исполнять его волю господскую, а может, он надо мной и сжалится». А Царевна-лягушка, находясь под гипнозом, сама полетела к мучителю, едва лишившись своего талисмана — лягушачьей кожи. Видимо, настолько велико было отождествление с захватчиком, и работало оно спустя приличное количество времени: мол, сожгли кожу, не имею права быть с Иваном-царевичем, пора снова к Кощею лететь.

Стокгольмскому синдрому (это любовь к захватчикам) подвержены люди, имеющие повышенную внушаемость и высокое стремление выжить во что бы то ни стало. Этот механизм нужен человеку для того, чтобы защитить сознание от излишнего стресса — например, влюбиться в террориста или, по крайней мере, симпатизировать ему или его идеям. Но одно дело форс-мажорные обстоятельства — военные действия, террористические акты, где нельзя сходить с ума, а нужно обезопасить свой мозг. Другое дело, когда стокгольмский синдром проявляется в быту и люди (обычно женщины) годами не могут выйти из порочного круга — терпят нападки мужей-тиранов, подвергаются насилию, находятся в созависимых отношениях, объясняя себе и окружающим, что все это — любовь.

Факторы опасности: