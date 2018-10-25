Как понять, что собеседник вам лжет

Как понять, что человек лжет по мимике и жестам

По данным разных исследований, среднестатистический человек лжет в среднем один раз в день. Как правило, по мелочам, но если этот человек тебе близок, бывает очень обидно. К счастью, многое можно понять по переменам в его поведении и языку тела!

Прежде всего надо научиться отделять вариант нормы от ненормального поведения. Стресс, нервные ситуации на работе и прочие неприятности могут привести к тому, что он будет избегать зрительного контакта и мямлить вовсе не потому, что хочет солгать. Специалисты утверждают, что отличить можно по времени, когда это происходит: человек, который говорит правду, жестикулирует до того, как сказать, а лжец — после начала разговора. Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание.

Лицо: бегающий взгляд и движения губами

Взгляд вниз и избегание зрительного контакта не являются признаками лживого поведения. А вот если глаза бегают, человек чаще моргает и поджимает губы, в искренности можно усомниться. То же и с улыбкой, которая появилась не к месту.

Руки: слишком много касаний

В неудобной ситуации человек пытается успокоить себя. Например, касается рта, глаз, ушей, носа, чтобы смягчить ощущение стресса и беспокойства, и на это стоит обратить внимание. Еще один важный момент — желание спрятать руки под стол или засунуть в карманы, особенно если человек услышал вопрос, на который не хочет давать прямой ответ.

Поиск комфортного положения нормален для людей, именно поэтому дети требуют в постель определенную игрушку и одеяло. И если взрослый человек без причины хрустит пальцами, барабанит по столу, постоянно меняет положение ног, раскачивается, касается волос — он тоже пытается принять максимально удобную позу. Но эти признаки не показатели вранья.

Ноги: скрещивание, стук подошвы о пол, раскачивание

Очень важный момент! Как правило, людей больше волнует выражение лица и положение рук, а вот «бесконтрольные» ноги могут выдать врунишку с головой. С помощью этих движений человек придает своему телу асимметричность, и это серьезная причина подумать, правду ли он говорит.