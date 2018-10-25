Ещё
Как на женщин действует мужской запах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как на женщин действует мужской запах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Парфюмер"
Ученые из Университета Стокгольма провели интересный эксперимент и пришли к любопытным выводам.
Женщинам предлагали вдохнуть запах нескольких футболок, в числе которых была одна, которую пару дней носили их любимые мужчины. Одежда с запахом стирального порошка или ароматом туалетной воды не вызывала у дам никаких изменений в эмоциональном состоянии. А вот футболка с ароматом своего мужчины действовала на каждую из женщин, как успокоительное средство.
Стоит отметить, что мужчины, участвовавшие в эксперименте не пользовались парфюмом и гелями для душа с привычными ароматами, а женщинам, разумеется, не было сказано, какая из футболок принадлежит их любимым.
Успокаивающее действие запаха близкого человека ученые связали с эмоциональной памятью: вдыхая знакомый аромат, мы будто находимся рядом с любимыми.
Кстати, ученые отмечают, что в случае, если отношения женщин, участвовавших в эксперименте, были неблагополучны, то запах вызывал противоположный эффект: они начинали нервничать.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исповедь изменщицы: почему я завожу любовников115
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости13
Сколько раз в неделю надо принимать душ?
Как сифилис изменил моду
Невеста тайно откормила сестер к своей свадьбе9
Видео
00:15
Шарлиз Терон разделась в рекламном ролике
Звёзды
00:27
Сын шокировал Королеву странным выбором профессии
Звёзды Шоу-бизнес
04:28
7 диет, эффективность которых доказана учеными
Здоровье
04:44
Советские красавицы, сводившие мужчин с ума
Звёзды Красота
08:06
Знаменитости, которые только хорошеют с возрастом
Звёзды Красота
04:41
Куда пропала икона восьмидесятых певица C. С.Catch
Звёзды
12:52
Звезды, прошедшие через травлю
Звёзды Психология
10:23
Названы самые богатые звезды России
Звёзды
00:29
Дакота: «Я в последнее время чаще реву, чем улыбаюсь»
Звёзды
07:59
Чем опасна еда, разогретая в микроволновке
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение