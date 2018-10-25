Как на женщин действует мужской запах

Ученые из Университета Стокгольма провели интересный эксперимент и пришли к любопытным выводам.

Женщинам предлагали вдохнуть запах нескольких футболок, в числе которых была одна, которую пару дней носили их любимые мужчины. Одежда с запахом стирального порошка или ароматом туалетной воды не вызывала у дам никаких изменений в эмоциональном состоянии. А вот футболка с ароматом своего мужчины действовала на каждую из женщин, как успокоительное средство.

Стоит отметить, что мужчины, участвовавшие в эксперименте не пользовались парфюмом и гелями для душа с привычными ароматами, а женщинам, разумеется, не было сказано, какая из футболок принадлежит их любимым.

Успокаивающее действие запаха близкого человека ученые связали с эмоциональной памятью: вдыхая знакомый аромат, мы будто находимся рядом с любимыми.

Кстати, ученые отмечают, что в случае, если отношения женщин, участвовавших в эксперименте, были неблагополучны, то запах вызывал противоположный эффект: они начинали нервничать.