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Прошу совета: на меня не смотрят мужчины при деньгах
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Прошу совета: на меня не смотрят мужчины при деньгах 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях:
Мне 31 год, но выгляжу на десяток лет моложе. С образованием, постоянной работой и даже собственной квартирой в Москве. Все у меня, казалось бы, неплохо. Но я не могу найти состоятельного мужчину. Деньги во главу угла не ставила никогда, но нахлебника при себе держать не хочу.
Однажды спросила коллегу с работы, в чем может быть проблема. Он ответил прямо. Сказал, что дело в моем поведении: подарки сама не прошу, истерики не устраиваю, да и в целом я не капризная. В кино повел, взял билеты подешевле? Не страшно — я все пойму. Такая вот "понимающая и входящая в положение" девушка сильным мужчинам не нужна. Нужна лишь тем, кому удобно.
Сразу вспомнился случай, как мой бывший на 30-летие даже цветы не купил, об открытке вовсе молчу. На словах поздравил и еще прибавил после: "Извини, у меня еще три дня до получки". Эти самые "три дня до получки" комом в горле застряли.
Это что же получается: чтобы встретить сильного, ответственного и материально независимого мужчину, мне нужно выпячивать свои капризы и устраивать истерики из ничего? Чтобы подарки не устраивали, чтобы ну все мне было "не так", чтобы сохранять в мужчине этот инстинкт угождать своей женщине, добиваться ее, быть нужным и полезным?
Какая сложная штука — жизнь. Я лишь хочу видеть рядом с собой настоящего мужика, а получается, чтобы такого найти, нужно вести себя совсем не так?
Когда вижу пару, где такой умный статный мужчина и рядом идет девочка-пустышка, так зависть берет! Прямо ком в горле душит. Что со мной, в конце концов, не так?!
Женский форум
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