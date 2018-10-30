«Пришлось пройти квест»: история о смене фамилии

Реальная история молодой жены о смене фамилии после свадьбы

Любовь, свадьба — как же это романтично, согласны? И только настоящие романтики способны сохранить этот настрой, пройдя через все этапы оформления новых документов после смены фамилии при замужестве. Некоторые женщины только по этой причине ограничиваются лишь штампом в старом паспорте. И знаете, их можно понять.

Когда выходишь замуж в юности, вопроса о смене фамилии, как правило, не стоит — только в редких случаях девушка отказывается поменять свою девичью фамилию. Но чем старше становишься, тем чаще слышишь от выходящих замуж подруг: «О, нет, ведь менять документы — это настоящая волокита, ну может быть, как-нибудь потом».

Когда я получила заветное предложение от любимого, и передо мной встал вопрос, готова ли я на этот квест. Изучила информацию в интернете — и сразу поняла, что идеально быстрый вариант, описанный в подобных статьях — не пройдет. Но все равно решилась, ведь я романтик.

Особые обстоятельства

Во всех пошаговых инструкциях типа «как меня документы, если вы взяли фамилию мужа», описан идеальный вариант. Паспорт гражданина РФ вам поменяют в течение 10 рабочих дней, загранпаспорт — в течение месяца, примерно столько же занимает замена страхового полиса обязательного медицинского страхования, как ни странно. Остальные документы вообще заменят чуть ли не за день.

Однако таким идеальным вариантом могут воспользоваться не все. Это подходит лишь для тех, кто живет там, где прописан. Или, по крайней мере, поблизости от этого места. Но страна у нас огромная, как известно, и переезд в другой город — не редкость. Точно также не редкость — жить не в собственной квартире, где можно прописаться на постоянной основе, а снимать жилье.

По закону, если вы пребываете на новом месте жительства более трех месяцев, вы обязаны сделать временную регистрацию. Но суть в том, что дополнительных прав по части замены документов она не дает.

Есть у вас временная регистрация или нет, но если вы живете не по месту прописки, то сроки замены документов для вас увеличиваются. Причем значительно.

К слову, именно поэтому некоторые предпочитают даже вернуться на месяц в родной город и погостить у родителей, чтобы управиться разом со всей бумажной волокитой в этот срок. Но, согласитесь, не у всех есть такая возможность, и все зависит от того, сколько тысяч километров и рублей потребуется для этой поездки.

Я прописана в Братске, а документы меняла в одном из подмосковных городов. Точнее, если уж совсем честно, то все еще меняю — начался процесс с августа, а загранпаспорт мне пообещали выдать не раньше февраля 2019 года. Но обо всем по порядку.

Паспорт РФ

Срок: 1 месяц

Расходы: госпошлина 210 руб. со скидкой за оплату через сайт Госуслуг (полная цена 300 руб.), 250 руб. фото на документы

Как только вы получили свидетельство о заключении брака с новой фамилией, с этого момента ваша фамилия изменена. На замену паспорта РФ с этой даты дается ровно 30 дней. На 31-й день ваш паспорт со старой фамилией становится недействительным, а значит, вам придется заплатить штраф — от 3 до 5 тыс. руб. для жителей Москвы и Санкт-Петербурга, и от 2 до 3 тыс. руб. — для жителей остальных городов России.

Конечно, проще всего подать заявление на замену документов через сайт Госуслуг. Что я и сделала в первый рабочий день после заключения брака. И так как я обращалась не по месту прописки, сроки оказания услуги с 10 дней выросли до 1 месяца. И это был ровно месяц — ни днем раньше.

Когда в назначенный срок я пришла с фотографиями и оригиналами документов в ближайшее к дому отделение МВД , меня «обрадовали» тем, что паспорт-то мне новый выдадут, но прописку из старого документа туда не перенесут. Потому что за месяц они так и не дождались ответа о подтверждении данных из моего родного города. Предложили подождать еще неделю, а потом пообещали дать копии документов, чтобы я попробовала отправить их повторно сама. Заметим, что без прописки банки не хотели менять мне карточки, да и для смены СНИЛС и остальных документов она тоже нужна (формально, эту страницу всегда просят приложить вместе с основной).

После недели ожидания выяснилось удивительное: ответа так и нет, а все потому, что запрос отправили по Почте России , причем адрес нашли в интернете, добавив «может, он вообще у них другой». Пришлось взять ситуацию в свои руки: я позвонила в Братск, пообщалась с ведомством, где у меня поинтересовались, почему же запрос им не прислали по факсу? Вопрос, как вы понимаете, риторический. А факты таковы: до моего вмешательства ответа с подтверждением не могли дождаться месяц, после — все решилось за три дня. Хорошее начало, подумала я.

СНИЛС

Срок: 5 минут

Расходы: бесплатно

Следующим документом нужно менять СНИЛС, так как на нем завязан доступ на сайт Госуслуг и замена остальных документов. И это — самая любимая часть всего процесса, кроме шуток! Я просто пришла в ближайшее отделе Пенсионного фонда, показала свидетельство о заключении брака и старый паспорт (на тот момент в нем еще даже не было печати о прописке) — и, о чудо, мне тут же, за 5 минут выдали новое свидетельство пенсионного страхования (зеленая карточка).

Страховой полис ОМС

Срок: 2,5 недели

Расходы: бесплатно

Вот уже где не ожидала подвоха, так это тут. Вообще если вы официально трудоустроены, то замену полиса организует работодатель. Но я работаю не по стандартной схеме трудоустройства, а по договору подряда. Поэтому занималась заменой полиса самостоятельно.

После посещения Пенсионного фонда (о, слава тебе!) направилась в отделение «Ингосстрах» , где был оформлен полис на прежнюю фамилию. Однако выяснилось, что в моем городе (одном из самых крупных в Подмосковье, между прочим) отделение занимается только автомобильными страховками, а для замены полиса ОМС нужно ехать в Москву. Невероятно удобно, согласитесь? Ехать в Москву в будний день в рабочее время, причем два раза — сначала подать заявление на замену, а через месяц — получить новый полис. Я не сторонник таких самоистязаний, поэтому направилась в Росгосстрах , чей офис находится через дорогу. И тут та же история. Для меня, которая жила во многих городах России до Подмосковья, это выглядит откровенно дико: как можно отправлять человека для замены одной бумажки в соседний город?!

К счастью, граждане РФ имеют право выбрать страховую компанию для получения полиса ОМС самостоятельно (правда, менять ее можно всего лишь раз в год, имейте ввиду и держите себя в руках), и одна компания все-таки выдает полисы в моем городе. При подаче заявления не возникло проблем, мне выдали временный полис на новую фамилию и обещали, что в течение месяца документ будет готов. Через 2,5 недели мне пришла смс, и я забрала новый полис.

Загранпаспорт

Срок: до 4 месяцев

Расходы: госпошлина 2 000 руб. (за паспорт старого образца) или 5 000 руб. (за паспорт нового образца), фото на паспорт 250 руб.

Заявление на замену загранпаспорта я уже заполняла на Госуслугах не раз. И оба раза меняла загранпаспорт не по прописке, а по месту временной регистрации или даже без нее — в разных городах. Но Москва меня и тут удивила.

Срок выдачи загранпаспорта по месту прописки — в течение месяца. По любым другим местам (пребывания, фактического проживания, обращения — без разницы) — до трех месяцев. Или даже чуть дольше.

Строго говоря, еще недавно этот срок официально составлял максимум 4 месяца, но оба раза в аналогичной ситуации мне его выдавали за месяц. То есть 4 — это что-то вроде перестраховки, на случай дополнительных проверок, если с вашей анкетой что-то не так, или если вы по работе были допущены к документам особой секретности. А если вы обычный человек, то как правило, вам выдадут новый загранпаспорт за месяц, ну в крайнем случае за полтора-два. Везде в России. Но, видимо, не в Москве. (Хотя если я получу свой документ все-таки раньше следующего года, обещаю обновить этот материал!).

Если вы, как и я, работаете без записи в трудовой книжке, или не работаете вовсе, есть важный нюанс при заполнении анкеты на получение загранпаспорта. В этом случае в графе последних мест работы/учебы вам нужно указать адрес места пребывания (даже если у вас там нет прописки и временной регистрации) и сделать запись «временно не работаю». Причем адрес нужно указывать такой, чтобы отделение по выдаче паспортов было максимально близко к вам.

Но в моем подмосковном городе этот момент вызвал затруднения. Оказалось, что паспорт нового образца можно получить только в соседнем муниципальном образовании. На одном из форумов по обсуждению этой темы люди негодовали и вопрошали: «Странно, а почему не в Сибирь?!». Действительно, в очередной раз подумала я, в Сибири оказание подобных услуг действительно организовано намного удобнее.

Однако после созвонов с ведомствами удалось выяснить, что я все-таки могу отказаться от поездки к черту на кулички, где люди жалуются на какие-то нечеловеческие очереди на том же форуме. Лазейка такова: можно получить загранпаспорт в шаговой доступности — в одном из МФЦ. Только в этом случае рассчитывать можно лишь на паспорт старого образца. Согласна!, — возликовала я.

Но до финала еще далеко. До МФЦ не удалось дозвониться, и я отправилась туда лично, чтобы узнать о порядке подачи документов. Мне выдали бумажную форму для заполнения анкеты и список документов (кстати копии трудовой книжки уже не нужны, как это было раньше).

И тут началось веселье. На следующий день заявление пришлось подавать трижды — переписывать, брать новый талончик и знакомиться с новым специалистом в новом окне. Сначала им не понравился мой почерк с помарками (я хоть и не врач, но почти), и у нас с сотрудником состоялся смешной диалог:

— Вы бы лучше заполнили его в электронном виде. По опыту советую — с вашим почерком вам вернут заявление обратно. — Хорошо, я это предвидела и скачала форму на сайте МВД, держите! — О, это старая форма. — Ох, ну ладно. А где взять новую? — Я не знаю, сам искал в интернете, но так и не нашел.

Удивительно, правда? На стойке информации мне сначала тоже сказали, что в электронном виде формы у них нет.

— Но ведь вы выдаете распечатанные анкеты. С какого файла вы их распечатываете?

После этого резонного замечания меня могли бы отправить восвояси (и я бы не удивилась, но и не успокоилась бы, само собой), но мне попались человечные сотрудники, которые не поленились позвонить куда-то и достать для меня файл.

После этого я еще дважды исправляла и заново распечатывала электронное заявление (почему-то каждый сотрудник находил все новые неточности типа «месяц надо писать не буквами, а цифрами, и „лучше Россия, а не Российская Федерация, раз так у вас написано в паспорте“). Когда его наконец приняли, я готова была расцеловать милую девушку. Правда, она поставила срок выдачи — до 4 месяцев.

— Вам, наверное, еще не сообщили, что с февраля срок сократили до 3 месяцев, — без особого напора, уже вымотанная от этой борьбы заметила я. — Не знаю, но мы всегда ставим на месяц больше. Например, у паспорта РФ ставим срок готовности не до 1 месяца, а до 2.

В общем, пока ждем-с. И да, через Госуслуги заявление подавать в разы удобнее, да и пошлину можно заплатить с 30% скидкой. Но зато мне удалось избежать изматывающих разъездов в пробках в соседние населенные пункты.

Замена других документов и вопросы к юристу

Можно ли выезжать заграницу по паспорту с девичьей фамилией, если у него еще не закончился срок действия?

Разумеется, при смене фамилии подлежит замене, в том числе, и загранпаспорт. Такая обязанность владельца паспорта следует из Приказа МВД России от 27.11.2017 № 889. В то же время, есть исчерпывающий перечень оснований, по которым в пропуске через границу может быть отказано, установленный Приказом ФСБ РФ от 08.11.2012 № 562. Среди таких оснований есть в том числе такое основание как представление недействительных документов при выезде за границу. Однако, нужно понимать, что от перемены фамилии паспорт недействительным не становится. Недействительным он может быть, например, в случае его фальсификации, истечения срока его действия, подачи заявления о его утрате. Таким образом, предыдущий загранпаспорт возможно использовать в течение всего срока его действия без перемены фамилии. Поскольку пограничная служба при выезде из страны паспорт гражданина РФ не проверяет. Ответственности за выезд по такому паспорту законодательством не предусмотрено. Соответственно, фактически можно пересекать границу по предыдущему паспорту и в период изготовления нового паспорта. Однако, могут возникнуть проблемы с посещением визовых стран, поскольку для оформления визы нужен как паспорт гражданина РФ, так и заграничный паспорт. И в случае различия фамилий в обоих документах, консульство страны въезда может отказать в выдаче такой визы. Если же виза уже открыта, то во избежание вопросов со стороны принимающей страны, данные заграничного паспорта, по которому осуществлен въезд в такую страну, и открытой визы должны совпадать.

Нужно ли уведомлять налоговую о смене фамилии при ИНН? И как?

Законодательством не предусмотрена обязанность граждан сообщать налоговым органам о смене своей фамилии. Такая обязанность возложена на органы, осуществляющие выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина РФ. При этом сам ИНН в любом случае остается неизменным. А вот свидетельство следует поменять, обратившись в сам налоговый орган, через МФЦ или с помощью сервиса Госуслуг. Ответственности за невнесение изменений в сведения о фамилии налогоплательщика законом не предусмотрено. Однако, полное соответствие свидетельства паспортным данным избавит вас от возможных недоразумений при взаимодействии с различными госорганами и организациями.

Можно ли ездить по старым правам? Нужно ли менять полис ОСАГО?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 г. № 1097, в случае изменения персональных данных, содержащихся в водительском удостоверении, такое удостоверение считается недействительным. Однако, факт смены фамилии водителем не всегда может быть известен сотруднику ГИБДД , поскольку паспорт он не проверяет. В то же время в случае выявления факта езды по недействительным правам водителю грозит штраф в размере от 5000 до 15000 рублей. Также следует заменить полис ОСАГО. Для этого нужно обратиться с страховую компанию с соответствующим заявлением. Следует иметь ввиду, что все данные, внесенные в полис ОСАГО после его замены, должны соответствовать всем остальным документам на автомобиль. При переоформлении полиса желательно в качестве основного документа указать ПТС. В таком случае после получения нового полиса ОСАГО, нужно будет лишь единожды обратиться в органы ГИБДД за изменением сведений в ПТС и СТС. В течение переоформления всех этих документов в любом случае свидетельство о заключении брака лучше возить с собой. Вероятно, оно сможет помочь Вам в каких-то нестандартных ситуациях на дороге.

Нужно ли менять трудовую книжку?

Порядок изменения сведений в трудовой книжке предусмотрен Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 г. № 225, в соответствии с которым изменение сведений о фамилии работника вносится работодателем, у которого трудится работник в момент изменения своей фамилии. Если же на момент замужества вы нигде не трудоустроены, то в трудовую книжку должен внести изменения тот работодатель, к которому вы устроитесь на работу впервые после замужества.

Документы об образовании и праве собственности на имущество не нужно менять. Но при их предоставлении желательно иметь при себе свидетельство о заключении брака.