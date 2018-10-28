Ещё
Прошу совета: не могу спать с мужем, дергает ногой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Прошу совета: не могу спать с мужем, дергает ногой 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Я люблю своего мужа, а он любит меня, по крайней мере, мне так кажется. У нас налаженный быт, хорошие дети, второй вот в школу пошел, а я вышла наконец из декрета на работу и постепенно вливаюсь в социальную жизнь. И вот на фоне всей этой безоблачности я просто не знаю, как ему сказать, что не могу с ним спать в прямом смысле слова. Он очень резко дергает ногой во сне, сам при этом спит не просыпаясь, но каждый раз будит меня.
Раньше я этого просто не замечала, засыпала мгновенно и спала как убитая до пятого будильника. Первые четыре я просто не слышала даже. А потом в декрете так устанешь с детьми, что засыпала едва касаясь головой подушки и вставала ночью уже к детям.
Но сейчас, когда дети выросли и сами спят по ночам, а у меня появился новый режим дня, я понимаю, что просто не высыпаюсь с мужем. А как ему сказать, не знаю, не хочется обижать любимого человека.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вика Цыганова объяснила, почему у нее нет детей8
Глюк'оZа выложила фото с мужем из спальни17
Вещи, которые ненавидят мужчины64
Орбакайте показала себя и Пугачеву без макияжа3
Генетические аномалии, которые завораживают
Видео
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
03:10
Интересные факты о Джоне Ленноне
Другое
04:46
Малышки, которые затмят любую фотомодель
Звёзды
00:15
Шарлиз Терон разделась в рекламном ролике
Звёзды
00:27
Сын шокировал Королеву странным выбором профессии
Звёзды Шоу-бизнес
04:28
7 диет, эффективность которых доказана учеными
Здоровье
04:54
Кем были российские звезды до славы
Звёзды
03:02
Селебрити, дефекты которых всегда на виду
Звёзды Красота
03:27
Привычки, которые не так уж и полезны
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение