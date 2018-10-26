Умения, которые никак не даются знакам зодиака

Пчелки-труженицы: что не дается знакам зодиака

Как же сложно и скучно делать вид, что ты идеальная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и машину припаркует — в общем, умеет все и даже больше. Поэтому сегодня мы предлагаем заглянуть в глаза правде и честно признаться, чего делать мы не умеем. Знаки зодиака, например, не умеют многое.

Овен

И принца сама себе найдет, и коня ему купит, и королевство мечты построит, и ребенка родит — свою сказку «напишет» сама, да еще и другим поможет. Да-да, Овен такая, не потому, что она сильная и независимая женщина, а потому что ждать, когда принц, королевство и ребенок появятся можно пополнеть, поседеть и пенсию по старости заработать. Поэтому свое счастье родненькими копытцами нужно ковать, а то, что принц окажется жабой, конь — тыквой, а дом мечты — дырой в сколе — ну, сказки у всех разные.

Телец

15-часовой сон, бокал вина за завтраком, туфельки за двести тысяч, мини-отпуск каждый месяц, флирт с красивым, но замужним коллегой — давайте все и сразу, гуляй, шальная императрица! Будни самой обычной Тельца почти всегда выглядят как жизнь отвязной рок-звезды. «Отказывать себе для здоровья и настроения вредно», — уверена Телец. Но это только первые два дня после зарплаты Телец кричит налево и направо «один раз живем», а после — гречка, водичка и двухнедельный сыр в холодильнике.

Близнецы

Зачем взрослая, скучная жизнь с ответственностями, если можно затусить в песочнице — именно так звучит жизненная установка Близнецов. И если даже как-то нечаянно и случайно она заведет мужа, то куличики все равно будут из песка, а ребенок — пластиковый. А если что-то не нравится, то Барышня-Близнецы сядет на своего Единорога и ускачет к другому «няньке», который и суп из грязи есть будет, и мультики любить.

Рак

Леди-Рак — современная супервумен, которая и о квантовой физике просто и доступно рассказать может и в драку за последнюю кофточку в магазине ввяжется. В общем, идеальная женщина, которая умеет делать все и сразу. Так-то оно так, но единственное, что у нее не получается — отключать режим «бедная я, несчастная». Мантра о том, что никто ее ни ценит, не понимает, что она ради близких душу рвет, а они, бездушные, даже стакан воды не поднесут, поставлена на репит даже в тот момент, когда она спит.

Львица

Богиня в женском обличии, центр Вселенной, главное достояние человеческой красоты и желание каждого мужчины — ну, так о себе думает Львица. Что удивительно, но все, кто хотя бы час общается с ней, начинают думать так же (магия, не иначе!). А тут уже с зомбированной жертвой и поиграть можно, прежде чем съесть. Но как только на горизонте появляется другая Львица или, скажем, красотка-Скорпион, то Богиня сразу находит дела, да и на кой ей вообще все эти страсти? Правильно, не играешь — не проигрываешь.

Дева

Все мы знаем, что если не хочешь услышать мнение Дев, то стоит просто подождать десять секунд, и она все равно выскажет все свои мысли. Ругаться, заклеивать Деве рот, переезжать в другую страну — все это не поможет, она выскажет свое мнение телепатически. А если ты не согласишься с ней, откопает десять доказательств и всеми правдами и неправдами заставит тебя пожалеть. Не трать свое время — кивай головой сразу, как только Дева начнет говорить.

Весы

Дамы-Весы не умеют отказывать. Наглухо! Выгулять собаку, посидеть с ребенком все выходные, одолжить машину на месяц, прописать в свою квартиру, грабануть банк, стать донором почки, продать душу — да пожалуйста, Весам не жалко. Все это ангелы во плоти делают из-за бездонной любви к ближнему своему. Звучит так хорошо, что даже не верится. Как сказал один мудрец: «Если человек не пьет, и не курит, уж не картошка ли он?». Ну, вы поняли.

Скорпион

Почему-то все вокруг уверены, что душа Скорпионов уже давно пляшет хоровод с чертями на вилле Сатаны, а бренная оболочка высасывает энергетические соки у родственников и кровь — у потенциальных женихов. А вот и нет! Все это сказочки. Нет, возможно, душа и попивает коктейли где-то там далеко, где пахнет серой и жареной плотью, но красивое тело Скорпиона и сопереживать может, и любить, и заботиться. Возможно, что забота будет попахивать нарушением всех свобод человека, а любовь — самым страшным хоррором, но кто сказал, что любить Скорпиона легко? Поэтому вытер сопли, собрал всю мужскую волю в кулак и к ноге!

Стрелец

Неожиданно! Барышни-Стрельцы совершенно не умеют выбирать. Думаете, что попахивает Весами? А вот и нет, Весы, по крайней мере, через пару лет «родят» вариант, Стрельцы же переложат ответственность за выбор ресторана, путешествия, еды, одежды, профессии, будущего мужа, имени ребенка на кого-то рядом стоящего. И совсем не стыдно, ведь окружающие обожают тратить свое время на жизнь Стрельцов, разве нет? Говорить что-либо в ответ Стрельцу — смысла нет, она «в домике».

Козерог

Единственное, что милашка-Козерог умеет — работать так, будто сегодня все начальство в офисе. Пироги печь, всех родственников в лицо помнить, с подругами секретничать, отдыхать так, будто завтра конец света, мужа пилить, детей уму-разуму учить, вытворять безумства в спальне — это не про Козерога. Ей бы после работки ромашкового чая в теплой постельке.

Водолей

Водолей — выдумщица без тормозов. Построить лодку длинной в километр и переплыть на ней Индийский океан, устроить страусиные бега, собрать музыкальную группу из животных — таким идеям позавидуют даже Близнецы. Но если строить безумные планы она и умеет, то воплощать их — извольте откланяться. Осуществлять наполеоновские планы и разгребать после них «бонусы», естественно, будут не Водолеи, а те, что вдохновились идеями выдумщицы. Глупцы.

Рыбы

Рыбки — мягкие милые котики, которые никогда и ничего не хотят решать. Они, как истинные кисы, просто хотят радовать глаз красивой собой и иногда — на ручки. Именно поэтому все проблемы, которые возникают у Рыбок, решает тот дурень, кто думает, что он — их единственный и неповторимый. Рыбки, если что, «гуляют сами по себе», а не по чьим-то там распорядкам и планам.