Ещё
Умения, которые никак не даются знакам зодиака
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пчелки-труженицы: что не дается знакам зодиака 

Рамблер 1 час назад
Фото: giphy
Как же сложно и скучно делать вид, что ты идеальная женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет, и машину припаркует — в общем, умеет все и даже больше. Поэтому сегодня мы предлагаем заглянуть в глаза правде и честно признаться, чего делать мы не умеем. Знаки зодиака, например, не умеют многое.

Овен

И принца сама себе найдет, и коня ему купит, и королевство мечты построит, и ребенка родит — свою сказку «напишет» сама, да еще и другим поможет. Да-да, Овен такая, не потому, что она сильная и независимая женщина, а потому что ждать, когда принц, королевство и ребенок появятся можно пополнеть, поседеть и пенсию по старости заработать. Поэтому свое счастье родненькими копытцами нужно ковать, а то, что принц окажется жабой, конь — тыквой, а дом мечты — дырой в сколе — ну, сказки у всех разные.

Телец

15-часовой сон, бокал вина за завтраком, туфельки за двести тысяч, мини-отпуск каждый месяц, флирт с красивым, но замужним коллегой — давайте все и сразу, гуляй, шальная императрица! Будни самой обычной Тельца почти всегда выглядят как жизнь отвязной рок-звезды. «Отказывать себе для здоровья и настроения вредно», — уверена Телец. Но это только первые два дня после зарплаты Телец кричит налево и направо «один раз живем», а после — гречка, водичка и двухнедельный сыр в холодильнике.

Близнецы

Зачем взрослая, скучная жизнь с ответственностями, если можно затусить в песочнице — именно так звучит жизненная установка Близнецов. И если даже как-то нечаянно и случайно она заведет мужа, то куличики все равно будут из песка, а ребенок — пластиковый. А если что-то не нравится, то Барышня-Близнецы сядет на своего Единорога и ускачет к другому «няньке», который и суп из грязи есть будет, и мультики любить.

Рак

Леди-Рак — современная супервумен, которая и о квантовой физике просто и доступно рассказать может и в драку за последнюю кофточку в магазине ввяжется. В общем, идеальная женщина, которая умеет делать все и сразу. Так-то оно так, но единственное, что у нее не получается — отключать режим «бедная я, несчастная». Мантра о том, что никто ее ни ценит, не понимает, что она ради близких душу рвет, а они, бездушные, даже стакан воды не поднесут, поставлена на репит даже в тот момент, когда она спит.

Львица

Богиня в женском обличии, центр Вселенной, главное достояние человеческой красоты и желание каждого мужчины — ну, так о себе думает Львица. Что удивительно, но все, кто хотя бы час общается с ней, начинают думать так же (магия, не иначе!). А тут уже с зомбированной жертвой и поиграть можно, прежде чем съесть. Но как только на горизонте появляется другая Львица или, скажем, красотка-Скорпион, то Богиня сразу находит дела, да и на кой ей вообще все эти страсти? Правильно, не играешь — не проигрываешь.

Дева

Все мы знаем, что если не хочешь услышать мнение Дев, то стоит просто подождать десять секунд, и она все равно выскажет все свои мысли. Ругаться, заклеивать Деве рот, переезжать в другую страну — все это не поможет, она выскажет свое мнение телепатически. А если ты не согласишься с ней, откопает десять доказательств и всеми правдами и неправдами заставит тебя пожалеть. Не трать свое время — кивай головой сразу, как только Дева начнет говорить.

Весы

Дамы-Весы не умеют отказывать. Наглухо! Выгулять собаку, посидеть с ребенком все выходные, одолжить машину на месяц, прописать в свою квартиру, грабануть банк, стать донором почки, продать душу — да пожалуйста, Весам не жалко. Все это ангелы во плоти делают из-за бездонной любви к ближнему своему. Звучит так хорошо, что даже не верится. Как сказал один мудрец: «Если человек не пьет, и не курит, уж не картошка ли он?». Ну, вы поняли.

Скорпион

Почему-то все вокруг уверены, что душа Скорпионов уже давно пляшет хоровод с чертями на вилле Сатаны, а бренная оболочка высасывает энергетические соки у родственников и кровь — у потенциальных женихов. А вот и нет! Все это сказочки. Нет, возможно, душа и попивает коктейли где-то там далеко, где пахнет серой и жареной плотью, но красивое тело Скорпиона и сопереживать может, и любить, и заботиться. Возможно, что забота будет попахивать нарушением всех свобод человека, а любовь — самым страшным хоррором, но кто сказал, что любить Скорпиона легко? Поэтому вытер сопли, собрал всю мужскую волю в кулак и к ноге!

Стрелец

Неожиданно! Барышни-Стрельцы совершенно не умеют выбирать. Думаете, что попахивает Весами? А вот и нет, Весы, по крайней мере, через пару лет «родят» вариант, Стрельцы же переложат ответственность за выбор ресторана, путешествия, еды, одежды, профессии, будущего мужа, имени ребенка на кого-то рядом стоящего. И совсем не стыдно, ведь окружающие обожают тратить свое время на жизнь Стрельцов, разве нет? Говорить что-либо в ответ Стрельцу — смысла нет, она «в домике».

Козерог

Единственное, что милашка-Козерог умеет — работать так, будто сегодня все начальство в офисе. Пироги печь, всех родственников в лицо помнить, с подругами секретничать, отдыхать так, будто завтра конец света, мужа пилить, детей уму-разуму учить, вытворять безумства в спальне — это не про Козерога. Ей бы после работки ромашкового чая в теплой постельке.

Водолей

Водолей — выдумщица без тормозов. Построить лодку длинной в километр и переплыть на ней Индийский океан, устроить страусиные бега, собрать музыкальную группу из животных — таким идеям позавидуют даже Близнецы. Но если строить безумные планы она и умеет, то воплощать их — извольте откланяться. Осуществлять наполеоновские планы и разгребать после них «бонусы», естественно, будут не Водолеи, а те, что вдохновились идеями выдумщицы. Глупцы.

Рыбы

Рыбки — мягкие милые котики, которые никогда и ничего не хотят решать. Они, как истинные кисы, просто хотят радовать глаз красивой собой и иногда — на ручки. Именно поэтому все проблемы, которые возникают у Рыбок, решает тот дурень, кто думает, что он — их единственный и неповторимый. Рыбки, если что, «гуляют сами по себе», а не по чьим-то там распорядкам и планам.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны, в которых женщиной лучше не рождаться151
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости14
Фанаты Лизы Песковой считают, что она увеличила губы34
«Посмотрю, как ты проживешь на алименты»29
Как сифилис изменил моду111
Новости партнеров
Видео
00:15
Шарлиз Терон разделась в рекламном ролике
Звёзды
00:27
Сын шокировал Королеву странным выбором профессии
Звёзды Шоу-бизнес
04:28
7 диет, эффективность которых доказана учеными
Здоровье
04:54
Кем были российские звезды до славы
Звёзды
03:02
Селебрити, дефекты которых всегда на виду
Звёзды Красота
03:27
Привычки, которые не так уж и полезны
Здоровье
00:07
Фанаты Лизы Песковой считают, что она увеличила губы
Звёзды
06:53
Когда пройдёт мода на фигуру а-ля Ким Кардашьян
Звёзды Красота
05:47
Что стало с выпускниками первой «Фабрики звёзд»
Звёзды
04:44
Советские красавицы, сводившие мужчин с ума
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение