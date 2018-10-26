Подруга жизни: 6 способов сохранить дружбу с возрастом

Чаще всего люди чувствуют себя одинокими не в старости, как принято считать, а во вполне продуктивном возрасте — 45-50 лет. Это подтверждает исследование британских ученых, опубликованное в The Telegraph в этом году. Согласно ему, каждый 13-ый англичанин не имеет друзей. Вряд ли это уникальная особенность британцев — все мы слышали от других или замечали на себе, что с годами заводить знакомства и поддерживать старые дружеские связи становится сложнее.

Период, когда друзья растворяются во времени, начинается гораздо раньше 45 лет. К 30-ти годам многие люди создают семьи и постепенно замыкаются в общении с родными и воспитании детей. После 40-ка дружба опять поднимается в списке приоритетов, только связь со старыми знакомыми к тому моменту уже утеряна, а найти новых не так то просто. Устойчивые дружеские связи помогают нам быть более психически здоровыми на протяжении жизни. Heroine расскажет, как исполнить мечту всех подростков и встретить старость с лучшей подругой.

1. Заботиться о своем личностном росте

Сложно сохранить глубокую человеческую привязанность без развитого самосознания. В юности дружить легко — вы ходите в одну школу, живете на одной улице, у вас много свободного времени. Во взрослой жизни нужно прилагать усилия, чтобы сохранить отношения с человеком, если вас не связывают родственные или романтические чувства. Чтобы уметь дружить, ты должна знать и принимать себя, а также понимать, почему тебе дорог этот человек. Дружба на всю жизнь — сознательное усилие, на которое способна только зрелая личность.

2. Расставлять приоритеты

Нам часто кажется, что самое главное в дружбе — общие интересы. На деле куда важнее, как много времени вы проводите вместе. Вот почему школьных друзей сменяют университетские, а тех в свою очередь коллеги по работе или соседи. Тот, с кем мы постоянно взаимодействуем, гораздо вероятней станет нашим другом, даже если у вас не так-то много общего. Не хочешь терять подругу детства, придется научиться балансировать между семьей, работой и общением с ней. Регулярный вербальный контакт важнее хороших воспоминаний о десяти годах за одной партой.

3. Снижать требования

Другими словами, быть снисходительной. Дружба — очень специфическое явление. Лучшая подруга с одной стороны — один из ближайших людей в твоей жизни, с другой — человек, не связанный с тобой ни брачными, ни какими-либо еще обязательствами, кроме добровольного желания общаться. Требовать от парня или мужа, чтобы он виделся с тобой каждый день, — нормально, но странно ждать того же от друзей. Мы знаем, для чего нужны друзья, — поддержать в трудную минуту, выслушать, составить компанию. Но, если хочешь сохранить отношения с подругой на много лет, не стоит быть категоричной и требовательной. Долгая дружба невозможна без умения прощать — и это еще одно свойство зрелой личности.

4. Быть готовой к эмоциональным усилиям

Дружба, как и любовь, требует взаимного сопереживания и участия. Не стесняйся проявлять чувства и показывать, как ты ценишь вашу связь. С годами это особенно важно, когда у каждой из вас своя жизнь и вы обе чувствуете, что уже не стоите друг для друга на первом месте. Часто дружба в зрелом возрасте заканчивается из-за мнимой вежливости — люди перестают общаться просто потому, что не хотят навязываться и беспокоить. Не быть требовательной — не значит перестать проявлять инициативу в общении.

Какие подруги нужны каждой девушке

Представь, что твои подруги — твой личный совет директоров. С кем именно ты будешь консультироваться при принятии разных решений?

5. Идти на компромиссы

Еще одна причина, по которой взрослым людям сложно дружить, — они становятся крайне устойчивыми в своих предпочтениях. После 30-40 лет человеку сложнее пожертвовать собственным комфортом ради другого. Люди прерывают общение из-за самых банальных вещей — не могут договориться, куда пойти на выходных или кто к кому должен приехать в гости. В юности мы готовы терпеть неприятную компанию или мчаться на другой конец города, только чтобы провести время с лучшей подругой.

6. Быть откровенной

Общие тайны делают отношения между двумя людьми особенными. Друг — это тот, с кем ты можешь себе позволить не притворяться, признаться в неудачах, несовершенстве. В жизни каждого должен быть человек, с которым ты расслабляешься и снимаешь броню. Откровенность важна не только для твоего комфорта, но и для сохранения дружбы. Говоря о личном, ты показываешь человеку, что доверяешь ему. Главное, чтобы таких людей было ограниченное количество — изливать душу каждому встречному не безопасно.

Есть ли у тебя подруга, с которой ты бы хотела сохранить отношения на всю жизнь?