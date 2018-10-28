Как цвет белья влияет на отношения

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Здравствуйте! Мы с друзьями как-то разговорились на тему, какого цвета нижнее белье у наших девушек. И выяснилось, что у них есть предпочтения. У одного возлюбленная любит красное. У другого на девушке почти всегда черные бюстгальтеры и трусики. А моя девушка любит все белое. Это на что-то влияет?

Иван П., Казань

Консультант — сексолог Ирина Машная:

— Специалисты, сексологи и психологи, знают, что цвет тканей влияет на настроение при интиме. Обычно это больше относится к женщинам: ведь они свободнее в выборе цвета и расцветок у женского белья гораздо больше, чем у мужского. Вот какие зависимости можно выделить.

Белый цвет свидетельствует о том, что у партнерши мало опыта.

Черный цвет показывает партнеру, что он может держаться свободно, без ограничений. Женщина любит экспериментировать и отвечать на любые желания. Она сочетает активность с пассивностью.

Красный цвет указывает на приглашение к длительной любовной игре. Эта женщина не очень огорчится, если у мужчины недостанет фантазии, но будет разочарована, если он сделает все быстро.

Желтый цвет — стремление к искренности и полной отдаче. Такая женщина полностью растворяется в желаниях партнера. Очень часто обладает способностью переживать множество «пиков» за один раз. К сожалению, любительницы желтого белья, а значит, и такие партнерши, встречаются не часто.

Фиолетовый и розовый цвета говорят о том, что у девушки есть определенные моральные устои. Такую придется долго завоевывать, и она длительное время не позволит любимому человеку ничего лишнего.

Синее белье — расчет на мужскую активность. Но будьте уверены: на все ваши начинания приготовлен достойный ответ.

Коричневый цвет — это подавленные желания. «Коричневые» женщины не любят ласкать, и это единственный случай, когда надо стараться, чтобы партнерша сменила цвет белья.