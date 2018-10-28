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Как цвет белья влияет на отношения
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Как цвет белья влияет на отношения 

Спид-Инфо 6 часов назад
Фото: depositphotos
Какие только вопросы не задают наши пытливые читатели! Но мы отвечаем на все.
Здравствуйте! Мы с друзьями как-то разговорились на тему, какого цвета нижнее белье у наших девушек. И выяснилось, что у них есть предпочтения. У одного возлюбленная любит красное. У другого на девушке почти всегда черные бюстгальтеры и трусики. А моя девушка любит все белое. Это на что-то влияет?
Иван П., Казань
Консультант — сексолог Ирина Машная:
— Специалисты, сексологи и психологи, знают, что цвет тканей влияет на настроение при интиме. Обычно это больше относится к женщинам: ведь они свободнее в выборе цвета и расцветок у женского белья гораздо больше, чем у мужского. Вот какие зависимости можно выделить.
Белый цвет свидетельствует о том, что у партнерши мало опыта.
Черный цвет показывает партнеру, что он может держаться свободно, без ограничений. Женщина любит экспериментировать и отвечать на любые желания. Она сочетает активность с пассивностью.
Красный цвет указывает на приглашение к длительной любовной игре. Эта женщина не очень огорчится, если у мужчины недостанет фантазии, но будет разочарована, если он сделает все быстро.
Желтый цвет — стремление к искренности и полной отдаче. Такая женщина полностью растворяется в желаниях партнера. Очень часто обладает способностью переживать множество «пиков» за один раз. К сожалению, любительницы желтого белья, а значит, и такие партнерши, встречаются не часто.
Фиолетовый и розовый цвета говорят о том, что у девушки есть определенные моральные устои. Такую придется долго завоевывать, и она длительное время не позволит любимому человеку ничего лишнего.
Синее белье — расчет на мужскую активность. Но будьте уверены: на все ваши начинания приготовлен достойный ответ.
Коричневый цвет — это подавленные желания. «Коричневые» женщины не любят ласкать, и это единственный случай, когда надо стараться, чтобы партнерша сменила цвет белья.
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