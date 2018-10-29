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Свидания после развода: как наладить личную жизнь
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Свидания после развода: как наладить личную жизнь 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Если ты думаешь, что самые травматичные свидания — в юности, то в нынешнем мире это уже не так. Наличие безграничных возможностей в одном свайпе от тебя делает поиск партнера и проще, и сложнее одновременно. Особенно если ты вновь выходишь на дорогу свиданий после долгих отношений. Как извлечь из ситуации максимум возможностей? Читай дальше — и все узнаешь!

1. Помни, что ты не одинока

Самое важное, что стоит знать после разрыва, — ты не бракованная и тебе не в чем себя винить. Расставания случаются довольно часто, в развитых странах разводится около половины пар. И это не признание своих ошибок, их вообще может не быть. Например, у тебя были травматичные отношения, а теперь их нет. И освобождение от постоянного кошмара — точно хорошее дело!

2. Уверенность — ключ к прогрессу

Чем быстрее у тебя получится вновь поверить в себя и улыбнуться миру вокруг, тем лучше, особенно для налаживания личной жизни.

3. Будь позитивнее

Не нужно на первом свидании жаловаться на бывшего и вспоминать негативные моменты прошлых отношений. О бывших вообще не стоит говорить с потенциальными партнерами раньше, чем вы хоть немного узнаете друг друга. Облив грязью бывшего (пусть он и заслужил), ты рождаешь в мозгу нового мужчины логическую цепочку, что можешь потом точно так же ругать и его самого.

4. Знакомиться онлайн могут все

Возможно, когда ты заводила прошлые отношения, онлайн-знакомства только зарождались. Или это было немодно. Сейчас это растущий тренд во всем мире, и тут совершенно нечего стесняться. Заполняя профиль, соблюдай баланс информации о твоих интересах, увлечениях и целях, не зацикливайся на чем-то одном. Выбери подходящие фото, которые покажут тебя в хорошем свете, но не приукрасят действительность. Если сомневаешься, покажи профиль другу, пусть оценит.

5. Не спеши

Можно окунуться в море новых возможностей, едва за старыми захлопнулась дверь. Но подумай хорошенько, готова ты к этому или нужно еще немного подождать? Свидания должны быть приятными, а не превращаться в способ преждевременно закрыть ноющие раны. К тому же можно по неосторожности попасть в новые травматичные отношения. Так что если ты заведешь роман на пару месяцев или лет позже запланированного, от этого, вполне возможно, будет больше проку.
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