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Прошу совета: муж одевает меня, как серую мышь
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Прошу совета: муж одевает меня, как серую мышь 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.
Муж не хочет видеть на мне одежду, которая может подчеркнуть мою сексуальность: женственные платья с выразительным декольте под строгим запретом, о юбках выше колена и сапогах-ботфортах на шпильке и говорить не приходится. Говорит, что о нем окружающие подумают, если его жена будет "свои прелести выпячивать". В итоге я хожу в джинсах и бесформенных кофтах. Фигура у меня хорошая — пышная грудь и тонкая талия. До замужества была уверенной в себе девушкой, а теперь от отражения в зеркале тошно…
Некоторое время назад начала замечать, что муж засматривается на женщин, которые красиво и со вкусом одеты. Как раз в тех самых платьях по фигуре и на каблучках.
Получается, что меня он превратил в замухрышку, а теперь ходит и облизывается на секси-красоток. В чем логика?! Мне обидно…
Женский форум2
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