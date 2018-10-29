Мужской взгляд: «Когда поняли, что умираю, потребовали квартиру»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

Первый раз женился еще молодым специалистом, только получив однушку. Ведь предлагал же: "Давай поживём, присмотримся друг к другу!", а она все думала, что брошу — так и зарегистрировали брак.

Вскакивал я с самого утра, бежал на молочную кухню, успев постирать пелёнки — старался ее поберечь, дать лишний раз поспать, а сам до работы пытался успеть какие-то дела по дому. Ребёнок родился, к слову, слишком уж скоро после знакомства. От меня ли? Сначала такие мысли вообще не посещали, но потом уже начал задумываться.

Зарплаты моей ей очень быстро стало не хватать. Мне-то казалось, что трудности временные и всё хорошо, что после ее декрета работать будем оба, но она думала иначе. Начались скандалы. Терпел два года, пока мне тёщей не был поставлен ультиматум: «Или ищи деньги, или она уходит!».

Терпение лопнуло. Сам отвёз её к теще, надеясь, что, пожив одна, одумается. Куда там! Подала на алименты без развода, украв мой паспорт. Сделал дубликат и сам подал на развод с одной мыслью: «Ребёнку — всё, тебе — ничего!»

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Ребенка органы опеки естественно оставили жить не со мной, а мне были позволены лишь редкие встречи под наблюдением его матери или бывшей тёщи. Вскоре я просто «купил» дополнительные встречи, привозя помимо алиментов различные подарки, икру черную, например.

Ребенок рос таким же потребителем, его еще и постоянно настраивали против меня. Так продолжалось до его совершеннолетия. Выплачивать алименты необходимость пропала. Пытался как-то самостоятельно рулить деньгами, которые ему даю, но не тут-то было: «Деньги давай мне!» Этого я делать не стал и требования чада возросли: пришло время просить машину. Начал подумывать об этом. При моих доходах можно было рассчитывать только на какую-нибудь старенькую колымагу, требующую постоянного ухода. Но я подумал, что в этом есть и свои плюсы — парень будет при деле.

Внезапно у бывшей жены обнаружили онкологию. Я, ничего не сказав ей, переговорил с врачом и дал ему денег. По моим возможностям это была немалая сумма, при том, что к тому времени у меня уже была новая семья. Бывшая поправилась. Сильно похудела, но вскоре после выписки даже восстановилась на работе. Парень тоже начал работать. По привычке я ему все еще помогал деньгами, но узнал, что они уходили на баловство — то подарит какой-то замужней знакомой роскошный букет цветов (до сих пор не знаю, что за букет может стоить 10000 рублей), то потратит деньги на какую-то штуку для прослушивания разговоров пилотов самолётов. В общем, деньги я давать перестал, а вместе с деньгами начали подходить к концу и отношения.

Вскоре после очередной истерики сына и у меня пошатнулось здоровье — инфаркт. Предполагая, что мой конец уже не за горами, с меня начали требовать деньги на покупку квартиры. Кстати, хорошо зная, что таких денег у меня нет. Я думал помочь "бедному ребёнку", но после очередного злобного требования я решился и отказал.

Я до сих пор жив. Мне 66. К перенесённому мной инфаркту добавилась онкология. Сына же от первого брака я не видел и не слышал уже 6 лет.