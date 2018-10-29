Как узнать, что у партнера нездоровые отношения с родителями

Расскажем, чего нужно избегать в общении со старшим поколением.

Отношения, которые вы и ваш партнер выстраиваете с другими людьми, легко могут повлиять на отношения между вами.

Если у кого-то из вас двоих нездоровые отношения с родителями, это есть риск, что разлад произойдет и у вас. Сигналы могут быть неочевидными, но если научиться их замечать, можно предотвратить неприятные последствия и дальнейший разлад.

В чем же могут проявляться нездоровые отношения вашего партнера и его родителей?

1. Родители нарушают его личные границы

Границы в любых отношениях чрезвычайно важны, в том числе и в отношениях с родителями.

«Границы являются важной частью любого союза, потому что их соблюдение всегда говорит о доверии и уважении чувств партнёра», — утверждают семейные терапевты.

Если родители часто нарушают личные границы вашего молодого человека или девушки, то очень быстро вы почувствуете себя на втором месте.

2. Он безоговорочно верит всему, что говорят родители, даже если это не правда

Если ваш партнер верит в те негативные установки, которые дали ему родители, и живёт в соответствии с ними, то у него может быть низкая самооценка. Тогда он будет вести себя в ваших отношениях так, как ему говорили.

Если ваш партнер усваивает негативную и / или неточную оценку своих родителей, то вам просто нужно акцентировать внимание на его положительных качествах.

3. Он постоянно ругается со своими родителями

Когда между вашим партнером и его родителями возникает конфликт, то каждый из них старается перетянуть вас на свою сторону. Чью позицию вы бы не поддержали — окажетесь не правы.

Даже если ваша вторая половинка ругается родителями, это не значит, что вы должны судить, кто прав, а кто виноват. Старайтесь не принимать чью-либо сторону.

Обсудите со своим партнером, что можно сделать, чтобы минимизировать конфликты. Проработайте типичные фразы, которые можно использовать для того, чтобы избежать ссор. Обязательно обсуждайте проблемы и находите эффективные способы их решения.

4. Он рассказывает родителям больше, чем вам

Неприятно узнавать новость последним. Это может означать, что вам не доверяют или относятся с пренебрежением. Такая ситуация действительно ранит. Поговорите со своим супругом и помогите установить границы между вашей семьей и его родителями.

5. Родители принимают все важные решения вместо него

Когда человек общается с родителями по несколько раз в день и использует их в качестве основного советчика в принятии решений, касающихся личной жизни и работы, это может сильно повредить доверию в ваших отношениях.

Если вы чувствуете, что ваш партнер не управляет своей жизнью, поговорите с ним, особенно если вы недовольны тем, как все происходит.

Постарайтесь выразить свою боль в этой ситуации без гнева, чтобы ваши слова не вызвали желание обороняться, потому что каждый подсознательно хочет защитить своих родителей.

6. Он заботится о родителе, который в этом не нуждается

Конечно, вполне нормально заботиться о родителе, который сейчас болеет или получил травму, но заботиться о том, кто в этом не нуждается, тревожный звоночек для ваших отношений.

Это может повлиять на ваши текущие отношения, потому что скорее всего, вы будете испытывать чувство вины, если решите провести время со своей второй половинкой вместо того, чтобы поехать к родителям. В таком случае нужно уметь создавать традиции в своей собственной семье или обратиться за помощью к психологу. Он поможет разобраться с отношениями и даст инструменты, необходимые для выстраивания личных границ.

7. Его настроение меняется после общения с родителями

Сложный разговор с кем-либо часто влияет на настроение, но если оно меняется каждый раз после общения с родителями, то это может плохо сказаться на ваших отношениях.

Полезно быть откровенным с вашим партнером и говорить о том, как его общение с родителями влияет на вас. Будьте откровенны в своих чувствах.

8. Ваш партнер ждет похвалы от своих родителей за каждое достижение

Каждый из нас надеется на небольшое признание и подтверждение, когда он достигает чего-то особенного. Но если ваш партнер постоянно ищет похвалы от своих родителей, то это признак того, что отношения между ними не совсем здоровы. Психотерапия может стать тем местом, где можно рассказать об отношениях и той роли, которую родители играют в них. Психолог поможет понять, как выглядят здоровые границы.

9. Конфликты с родителями обостряются во время семейных праздников

Когда у вашего партнера и его родителей нездоровые отношения, праздники и особые случаи становятся сложными. В некоторых случаях нездоровые отношения между родителями и детьми делают праздники трудными и утомительными, а не веселыми и интересными. В таких случаях всегда полезен конструктивный диалог или терапия (индивидуальная, семейная или парная).

В конечном счете, отношения вашего партнера с родителями — это их дело, но если они портят ваши отношения, вы имеете право принимать определенные меры.