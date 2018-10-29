Как избавиться от жизненного сценария

Последние исследования показывают, что мы осознаём решение спустя полминуты после того, как наш мозг уже принял его. Возможно, мозг принимает решение по сценариям, которые заложены на генетическом уровне. Высказывается мнение, что лишь 5 процентов решений в жизни мы действительно принимаем осознанно, прочие же — результат реализации неких сценариев, которые мы получили бессознательно в детстве от родителей, и применения собственного опыта, полученного в первые годы жизни.

Психотерапевты называют программы, которые закладывает нам в детстве ближайшее окружение, сценарными запретами и предписаниями. Избавиться от этих сценариев практически невозможно, зато можно попытаться «договориться» с ними.

Один из самых известных способов — создать новые установки. Это довольно популярный путь изменения жизни, предполагающий повторение позитивных аффирмаций — окрашенных коротких фраз с использованием настоящего времени. Считается, что, если повторять аффирмацию по 12 раз утром, днём и вечером в течение треёх недель, в мозгу сформируются новые нейронные связи, отвечающие за новую установку. Скорее всего, прежняя установка не исчезнет, но она многократно ослабнет, уступив место новой. Но аффирмации — не единственный механизм, позволяющий скорректировать заложенный на подсознательном уровне сценарий. Смотрите видео и узнайте, как ещё можно на него повлиять.