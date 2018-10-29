20 коротких любопытных фактов о мужчинах

1. В мире рождается примерно 107 мальчиков на каждые 100 девочек. Ученые считают, что повышенная рождаемость мальчиков может быть связана с их повышенной смертностью во младенчестве и детстве.

2. У младенцев мужского пола на 25% больше шансов умереть, чем у младенцев-девочек.

3. В мире средняя продолжительность жизни мужчины составляет 64,52 года (женщины — 68,76).

4. Наиболее распространенная причина смерти мужчин в цивилизованных странах — болезни сердца.

5. У трети мужчин по всему миру по разным причинам обрезана крайняя плоть.

6. С точки зрения абсолютных величин и в пропорции к общей массе тела, человеческий пенис длиннее и толще, чем у любого другого примата.

7. В течение первых шести недель после зачатия, все человеческие эмбрионы развиваются девочками, прежде всего из-за генетической информации, передающейся от ДНК матери. После шестой недели развития у эмбрионов мужского пола ген SRY в хромосоме Y начинает производить андрогены, в первую очередь тестостерон, которые стимулируют развитие мужских половых признаков и тормозят дальнейшее развитие женских.

8. Большинство мужчин имеют сексуальную связь с 4 — 6 девушками до появления серьезных отношений. Так что их рассказы о бурной холостяцкой жизни — не больше, чем выдумки.

9. У мальчиков в три-четыре раза больше шансов получить диагноз «аутизм», чем у девочек. Хотя эксперты еще не имеют точного ответа, почему так происходит, некоторые считают, что девочки с мягкой формой аутизма, возможно, лучше скрывают его симптомы, и, таким образом аутизм считается просто особенностью их психики.

10. Подростки-мальчики в четыре раза чаще, чем девочки, бросают школу и составляют около 75% «трудных детей».

11. На долю мужчин приходится 94% от всех людей, погибших на рабочем месте.

12. До 1900-х годов почти во всех странах мира санитаров-мужчин было гораздо больше, чем медсестер-женщин. В настоящее время — их менее 10%.

13. Мужчины в три раза чаще женщин злоупотребляют алкоголем и в два раза чаще — рекреационными наркотиками, такими, как марихуана и кокаин.

14. Мужчин убивают в четыре раза чаще, чем женщин. Мужчины в 10 раз чаще женщин совершают убийства.

15. Почти в каждой стране мира мужчины в два раза чаще совершают самоубийства, чем женщины. В некоторых странах (таких как Россия и Бразилия), уровень самоубийств среди мужчин в шесть раз выше, чем среди женщин.

16. У среднего взрослого мужчины на 50% больше мышечной массы и на 50% меньше жира, чем у средней взрослой женщины.

17. Одними из первых высокие каблуки начали носить монгольские мужчины, чтобы ноги не выскальзывали из стремени во время верховой езды.

18. Изначально гейшами были мужчины — так называемые тайкомоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов, но затем востребованность такой работы упала, и тайкомоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.

19. Согласно некоторым антропологам, способность мужчин осознавать своё отцовство, является одним из ключевых отличий человека от животных (тем более высших приматов).

20. Термин «отец» исключительно часто используется в религии и идеологии. Так сложилось в древнем мире. В римском праве отец семейства имел преимущественные права по сравнению с членами своей семьи (вплоть до права жизни и смерти) и был посредником между ними и общественными институтами.