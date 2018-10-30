7 коварных вещей, которые мешают вашему счастью

«Человек создан для счастья, как птица для полета», — эту крылатую фразу классика, пожалуй, помнит каждый из вас. Однако вот парадокс: вместо того, чтобы наслаждаться жизнь и делать то, что приносит вам удовольствие, вы раз за разом совершаете некоторые поступки, которые заставляют вас чувствовать себя несчастными. Мы собрали список привычек, которые стоит пересмотреть, если вы действительно хотите стать счастливыми.

Отказ от спорта и здорового образа жизни

Многочисленные исследования доказывают, что регулярные физические нагрузки снижают уровень стресса и улучшают настроение. Точно так же, как и отказ от вредных привычек, и ведение активного образа жизни. Поэтому если вы действительно хотите почувствовать себя намного лучше, то откажитесь от фастфуда, перекусов на бегу, потребления крепких напитков и почаще заглядывайте в спортзал. Через пару месяцев подобного ритма жизни вы станете ощущать себя намного счастливее.

Обвинение окружающих в своих неудачах

Вместо того, чтобы взять ситуацию в свою руку и предпринимать реальные шаги для налаживания собственной жизни, вы привыкли пускать все на самотек и перекладывать ответственность на окружающих. Другими словами, в ваших неудачах виноват кто угодно, но только не вы. Психологи уверяют, что подобная позиция в корне неверна и не приведет вас к желаемому результату.

Проживание виртуальной жизни, а не реальной

Зависание в соцсетях, по мнению экспертов, также не способствует вашему развитию и процветанию. Эксперты уверяют, что чем больше времени вы проводите в социальных сетях, тем меньше чувствуете удовлетворение от собственной жизни. Это происходит из-за того, что вы просматриваете красивые фотографии и считаете, что у других дела обстоят намного лучше, чем у вас. Хотя зачастую все эти постановочные кадры вообще не соответствуют действительности и выдают желаемое за действительное.

Переоценка своих возможностей

Если вы взваливаете на себя слишком много обязанностей, то в один прекрасный момент, по мнению экспертов, ваши гормоны перестанут справляться со стрессом и вы будете чувствовать себя разбитыми и подавленными. Поэтому вместо того, чтобы мнить себя супреженщиной и в одиночку пытаться изменить мир, постарайтесь работать баланс между работой и отдыхом и не отказывайтесь от полноценного сна лишь потому, что вам срочно нужно доделать отчет или согласовать новый проект.

Выбор нелюбимой работы

Негативная атмосфера на работе не только не способствует развитию, но и приводит к постоянному стрессу и чувству неудовлетворенности. Ученые обращают внимание на то, что негативная среда, недооцененность профессиональных качеств отрицательно влияет на самочувствие и не способствует счастью и процветанию.

Нехватка времени на творчество и развитие

Многие удивятся, однако эксперты уверяют, что творческие начинания способны сделать вас счастливыми и успешными. Особенно благотворно влияют на ваше самочувствие живопись и танцы. Поэтому если хотите изменить свою жизнь к лучшему, попробуйте взять в руки мольберт и краски или запишитесь в бальную студию. Через некоторое время вы увидите, что не только начнете меняться сами, но и измените мир вокруг себя.

Зависть к чужим успехам

Вы постоянно сравниваете себя с другими и понимаете, что уступаете окружающим в чем-либо. Вам кажется, что ваши друзья или близкие добились намного большего в жизни, а вы все так и сидите, бездействуя и мечтая о лучшем. По мнению психологов, подобные сравнения и зависть к чужим успехам способны привести к ревности, обидам, недопониманию и, как следствие, сделать вас несчастными.