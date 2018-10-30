Первая работа: личный опыт

Первая работа. Страшно, сложно, местами просто ужасно. Но, как правило, мы благодарны за этот период в жизни. В этой статье мы собрали веские доводы о том, чем полезна работа в молодые годы.

Вроде как исповедь

Наверное, сначала стоит признаться. Я в школе училась просто отвратительно. На всяких литературах и языках вылазила за счет способностей, успевая выучить все за перемену. А вот алгебры, геометрии, физики, химии и иже с ними вызывали у меня состояние полного непонимания происходящего. Ну, вот просто скучно и все.

Одиннадцатый класс прошел как в сплошном тумане, вообще грозили аттестата лишить. Ну, раздолбай, в общем. И в университет я тоже не поступила. Зато в семнадцать лет пошла работать. Специалистом по интернет-рекламе.

Немного о том, как это было — работать

С первой работой мне помог друг (тут просто необходимо передать нежный привет моему первому наставнику — хеллоу, Мурад, твоя бесконечная доброта не забыта:). Привел в какую-то контору, посадил и сказал: «Она вот шарит». Я, если честно, нифига не шарила. Я должна была заниматься интернет-рекламой и знала я к тому времени ровно интерфейс Бегуна (как вспомнишь, так вздрогнешь). Ну и теорию какую-то по другим системам. Было мне тогда семнадцать лет, и ходила я на работу в рваных джинсах и реперской футболке. Я ничего не понимала из того, что вещает мне бухгалтер, и безумно радовалась первой ЗП в размере 1200 грн. :)

Первому клиенту я звонила, обливаясь холодным потом. Предварительно перечитала десяток статей а-ля «как общаться по телефону», и даже выписала себе будущий диалог на бумажке. Дрожащим голосом расспрашивала про бюджеты, цели и прочие штуки, нужные мне для работы.

Договора на интернет-рекламу в компании не водилось и мы с другом скачивали его из интернета, редактировали в Гугл Доксах и спорили, где ставить запятые, а где нет. =)

Клиенты смотрели на меня большими глазами, но договора послушно подписывали. Они, похоже, настолько офигевали от происходящего, что и сказать толком ничего не могли.

Такой вот была моя самая первая работа. Это было страшно, сложно, местами просто ужасно, но я вечно благодарна за этот период в жизни.

Теперь же я со своей колокольни расскажу о том, чем полезна будет работа в молодые годы.

1. На работе вас учат учиться

Говорят, что главная ценность универа в том, что в нем учат учиться. Я не спорю. Но я уверяю вас в том, что на работе вас научат учиться не хуже. Правильнее будет cказать — вас заставят учиться. Вас нагнут и скажут, что нужен какой-нибудь просчет, и вы сядете и сами придумаете схему, по которой будете считать. Вам клиент будет задавать глупые вопросы, и вы будете учиться разжевывать ему информацию. Вам будут доказывать одно — вы будете учиться отстаивать свою точку зрения. Вы тупо никуда не денетесь, если хотите работать дальше и получать денежку.

Я на первой работе не закрывала Гугл в принципе. По телефону никто ведь не определит, сколько мне там лет. Со мной общались, как со специалистом. Человек на другом конце провода спрашивал моего мнения. И я гуглила в реальном времени, вися на телефоне, чтобы рассказать какому-то там разработчику про установку кода e-commerce, о котором не знала ровно ничего. Трэш, угар и рок-н-ролл.

2. На работе вас никто не пожалеет

Никто не собирается с вами мимимишничать, какой бы исключительно симпатичной мордашкой вы не обладали. Никто не будет гладить вас по головке. С вами кто-то будет отвратительно лицемерить, а кто-то в открытую говорить что вы ничтожество. За ошибки будут не двойки ставить, а отчитывать и лишать премии.

Если вы девушка, за вашу молодость и симпатичную мордашку вы можете огрести разве что нехорошие взгляды и злобные сплетни. Это не то чтобы всегда, везде и постоянно, но бывает.

Это все очень неприятно, депрессняково и надоедает в конце концов. Но я считаю, что чем раньше человек подвергается всем самым неприятным аспектам взрослой жизни, тем лучше. Чем раньше вы прочувствуете, что жизнь — это не глазированные зефирки, молочные реки да кефирные берега — тем круче для вас.

3. На работе вы рядом со взрослыми людьми

Вы можете быть стопятсот раз умным и фонтанирующим идеями. Вы можете быть не слишком умным и опытным, но при этом будете очень хотеть поумнеть и научиться.

На работе — взрослые, уставшие, задолбанные жизнью люди. Это что касается исполнительного состава. Что касается руководящего — это взрослые, уставшие, задолбанные жизнью люди, но у них гораздо больше денег. Все они, в той или иной мере, реализовались в жизни. У многих есть дети. Многие в браке. Еще больше в разводе. Вы для них — вчерашний школьник. И так оно и есть.

Вас никто не настроен воспринимать всерьез. И отделаться от ощущения, что для окружающих вы — маленький несмышленый мышонок, у вас не выйдет.

Это опять неприятно и депрессняково, но опять жутко полезно. Это опыт. Постоянный рост и работа над собой. Работа над своим мышлением, воприятием, своими целями в жизни. Переосмысление себя и своих поступков.

Многие люди на работе — примеры для подражания. Рядом с ними вы ощущаете себя неуклюже-бесполезным существом, но подсознательно тянетесь к их уровню. Ловите их слова, реакцию на те или иные события, мироощущение. Это — невероятный толчок вперед. Вы даже сами толком не осознаете, как эти потрясающие люди влияют на вас. Никто из ваших друзей никогда не окажет на вас такого влияния, как человек, который чего-то достиг в этой жизни. И за это надо цепляться. По уровню своего развития вы еще далеко внизу, но мозгами витаете уже высоко. И начинаете стремиться именно туда, вверх. Как метко было замечено:

Истинное величие начинается с понимания собственного ничтожества.

Иоганн Гёте

4. На работе вы узнаете, что такое стресс

Вы узнаете, как это — каждое утро ощущать, будто в глаза засыпали песка. Как это — каждый день в одно и тоже время быть на рабочем месте, а не просыпать скучные пары по собственному желанию. Научитесь сосредотачиваться в шумном офисе. Научитесь не обращать внимания на кучу отвлекающих факторов. Пропустите однажды свидание, засидевшись над отчетом. Побегаете по встречам из одного конца города в другой. Возместите клиенту деньги за плохо выполненную работу. Заснете перед монитором после бурного вечера воскресенья. Такого натворите и натерпитесь, что и не снилось.

5. На работе вы научитесь продавать

Продажи — очень классный навык по жизни. Я работала продажником с первой же работы. Звонила, разговаривала, убеждала, осваивала техники. Мне это не нравилось. Ну, нет во мне этой пресловутой еврейской жилки. Я никому ничего не хотела впаривать, и не ощущала что продажи — это нечто сродни искусству, которым я хочу овладеть в совершенстве. Тем не менее, это пригодилось. Позже я научилась продавать себя как специалиста на собеседованиях. Умение продавать — это умение «зачесывать». И «зачесывать» я научилась так лихо, что меня брали практически везде.

6. На работе с вас собьют спесь

Да, кстати, о «практически везде». Тот единственный работодатель, который мне отказал, подверг меня на собеседовании жестокой порке. Было мне тогда аж девятнадцать лет. Я хотела интересные и серьезные задачи и большую зарплату. Раза в два побольше, чем была. И я пришла на собеседование в компанию, где давали интересные задачи и большую зарплату.

Устно я ответила на все вопросы убедительно, а вот на письменном экзамене срезалась — не успела, кучу всего позабывала, кучу всего, как оказалось, не знала. Мне просто не перезвонили после двух собеседований.

И я тогда осознала, что умение «зачесывать» — далеко не все. Для крупных компаний нужны реальные практические знания, нужен недюжинный опыт и умение думать и действовать в условиях стресса. И мне до этого уровня еще пахать и пахать. Ну что же, отрицательный результат — тоже результат.

7. На работе вы быстрее поймете правила игры

Люди делятся ровно на две части — те, кого устраивает работа на кого-то, и те, кого нет. Но многие из тех, кого положение дел не устраивает, приходят к этому ощущению далеко не сразу. Они долго и упорно трудятся, делают ошибки, разочаровываются, обзаводятся семьей, детьми, обязанностями, старыми родителями. И вдруг они понимают, что их жизнь превратилась в цикл бесконечной усталости. Что они бы хотели заняться чем-то другим. Или переехать в другую страну. Или научиться еще чему-то. Они осознают это, когда им уже двадцать пять, тридцать, сорок лет.

Вы понимаете, что можно все это распробовать не в тридцать лет, а в шестнадцать, восемнадцать, двадцать? Нанюхаться всего это корпоративного буллшита за пару лет и дальше строить свою жизнь так, как хочется, а не так, как придется?

Возможно, вам понравится работать в большой и успешной компании. Вы начнете свой профессиональный рост и будете стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Станете руководителем какого-нибудь отдела. А если нет? Что вы будете делать в тридцать лет, когда окажетесь привязанными к какому-нибудь колл-центру или чему похлеще? Идти в центр занятости? Ну-ну. Клёвое достижение.

8. На работе вы научитесь самостоятельности

Вас никто не научит жить заранее. Учиться должны вы сами.

Да-да, вставать с будильничком. Позаботиться о том, чтобы в обед поесть нечто более убедительное, чем гамбургер. Записывать задачи. Распределять свое время. Ценить чужое.

Не оглядываться на маму и папу, а делать что-то самому. Пусть наступая на кучу граблей, пусть умирая от усталости. Но это ваша жизнь, а не чья-то там. Вас никто не научит жить заранее. Никто не предвидит вашу судьбу. Учиться должны вы сами.

На работе вы начнете двигаться по своему собственному жизненному вектору. Научитесь не сбиваться на чужие упреки и «полезные» советы. Вы начнете учиться жить.

Вот, собственно, и все. А как вы считаете? Как у вас сложилась университетская жизнь и первый опыт работы? Что вы посоветуете своим детям?