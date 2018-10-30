Какие мифы популярной психологии пора разоблачить

Популярная психология учит нас мыслить позитивно и развивать оптимистичный взгляд на жизнь. Однако некоторые её постулаты весьма спорны, так что пришло время разобраться с ними.

Пособия по популярной психологии уверяют, что если вы в плохом настроении, то следует улыбнуться и вам станет лучше. В реальности даже если вы будете улыбаться весь день, проблемы, испортившее настроение, не решается. Да и необходимость демонстрировать показную радость на публике вряд ли добавит веселья в жизнь. Впрочем, если серьёзных проблем у вас нет, то улыбка действительно поможет восстановить равновесие и вернуть благодушие, но лишь при условии, что она будет искренней, а не натянутой и вымученной. Оказывается, всё дело в физиологии. Если вы действительно улыбаетесь от души, то активизируются не только мышцы вокруг рта, но и прочие мышцы на лице, и на это мозг считает, что таким образом проявляются положительные эмоции. А вот если вынужденной улыбкой вы пытаетесь скрыть дурное настроение или расстройство, то только делаете себе хуже: исследования показывают, что попытки подавления эмоций лишь повышают уровень стресса.

Создадут ли люди с противоположными интересами крепкую пару? Эффективны ли коллективные мозговые штурмы? Поможет ли крик справиться с гневом? Избежите ли вы кризиса среднего возраста? Узнайте обо всём этом из видео.