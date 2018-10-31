Прошу совета: не могу заставить мужа пойти к врачу

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Мой муж — настоящий мужчина. И как настоящий мужчина он не признает докторов и таблетки. Будет мучиться от головной боли, ходить страдать от сорванной спины, но таблетки, мази, кремы — это все не для него. Про поход к врачу вообще молчу.

Он подхватил то ли простуду, то ли вирус, мужественно ходил на работу с температурой, насморком и кашлем, тут я еще пыталась как-то народные средства применять, но все из-под палки. Сейчас остался жуткий кашель, особенно перед сном, ложится в постель и начинается. Один раз его даже вырвало в процессе, но ему все равно. Мои доводы, что это может опасно и для него, и для меня он воспринимает в штыки. Я не знаю, что с ним делать.