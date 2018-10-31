Наболело: «Осталась с огромными долгами мужа»

Читатели присылают в редакцию Рамблера свои личные истории. Некоторые из них мы публикуем.

В голове крутится лишь один вопрос: в свои 40 лет мне стоит развестись и начать жизнь сначала, или все же смириться?

Мое детство не было плохим, но папа ушел из жизни рано, поэтому мама растила меня одна. Она всегда очень меня любила и старалась ни в чем не отказывать: водила в кружки, покупала игрушки. Хотя я ни о чем и не просила — видела, как ей тяжело. Она крутилась на трех работах, так и не успела выйти еще раз замуж —умерла от онкологии. Радует, что успела меня выдать замуж и посмотреть на своих внуков.

Замуж я вышла в 26 лет и практически сразу родила первого ребенка, а через два года и второго. Растут красивые парни, еще несовершеннолетние, но паспорта уже получили. Семейная жизнь била ключом, так как человек я активный и под «пинки» мужа шла и меняла работы, чтобы чему-нибудь снова научиться и денег больше заработать. Да ведь надо же еще это все успеть, не оставляя без присмотра детей и продолжая создавать семейный уют.

Загрузка…

Однажды наступил тот день, когда муж заставил заняться бизнесом. Нужно отметить, что вначале он даже пытался что-то сделать сам — объединился с одним из своих братьев и занялся грузоперевозками, но в самой работе участие не принимал, не руководил, а только ждал денег. Дело, конечно, не пошло, муж обвинил во всем своего брата, бизнес накрылся медным тазом, но идея о работе «на себя» так и не давала ему покоя. Позже он решил, что открываем свое дело, в котором всем заправляю я, а он, так как всю жизнь работал водителем и больше себя ни в каком амплуа и не пробовал, только считает и принимает прибыль.

Я все начинала с нуля сама — ни наставников, ни помощников не было. Дело шло, но не развивалось. Решили закрыть это направление и занялись продажей скутеров — это пошло лучше, но счастье длилось недолго. Изменения в правилах ПДД, потеря выгодной аренды, да еще и время года — не сезон.

Занялась продажами, но грянул кризис, и мелкая розница перестала приносить доход. К тому времени мною уже был взят кредит, деньги были отданы мужу на приобретение небольшого грузовичка, чтобы и он мог попробовать что-то свое. Попробовал… Год платила кредиты, вытаскивая деньги из своего дела, естественно бизнес рухнул, ведь не было должных вложений, а муж, наигравшийся в эту игру, после поломки машины бросил все эти затеи.

Так и осталась я с долгами и упреками мужа в том, что не смогла заработать и обеспечить семью. В решении своих проблем принимала участие только я, а у него еще и условие было — чтобы его не беспокоили кредиторы и банки. Пришлось продать квартиру моей матери и расплатиться с долгами. Теперь меня и свекровь, и муж обвиняют в том, что я такая-сякая, что все живут для детей, а я квартиру продала. На эту квартиру претендовал мой муж после того, как его мать объявила, что после смерти ее и отца, земля и дом останутся старшему сыну, а двум остальным — ничего. Муж сразу же пошел к юристу узнавать, а что же ему перепадет от его уже умершей к тому времени тещи? Оказывается, ничего.

Чувств уже толком у нас не осталось, конечно. А как дальше можно жить с человеком, который не приносит ни копейки в семью, да еще и гнобит меня по любому поводу. На вещи детям деньги дает неохотно или вообще не дает, одеваю их сама на свои, хотя зарабатываю теперь уже немного. Нет общих целей, стремлений, никуда не выезжаем отдыхать, договорится с ним ни о чем невозможно — на все в ответ матерится, паясничает. Хотя и скандалов как таковых у нас нет — все еще стараюсь сгладить все юмором. Дома у нас уютно и тепло — все моя заслуга, для дома и семьи мне ничего не жалко. Со стороны может и кажется, что мы — хорошая семья, не пьющие, все для жизни есть. А на душе кошки скребутся, ведь ни поговорить с человеком, ни провести время всем вместе…

Говорит о разводе, но как только я дала свое согласие, он закрыл тему — денег на госпошлину что ли жалко? Я уже на грани, но этот процесс не легкий — с дележкой имущества, детей… Знаю, что муж мечтает оставить меня с "голой ***", хотя всю жизнь вместе работали — никто на блюдечке ничего нам не преподнес. Дети тоже не готовы, мирят нас, говорят, чтобы подождали немного, пока они подрастут, встанут на ноги. Мужа еще и бесит то, что руки не опустила, что балую себя изредка, ведь больше и некому. Слежу за внешностью, занимаюсь спортом, не обделяю себя и нарядами. Стараюсь хоть и одна выйти в театр, кино, ведь заслужила, сопли вытирать и подгузники менять время-то прошло. Муж как-то сказал, что "лучше бы пила и курила, чем за собой следила", вот те на… Как его понимать?

На жизнь я не жалуюсь, но душа болит, плачет внутри меня, пусто все. Вот и думаю — продолжать жизнь такой, какая она есть, или все-таки начать заново? Хотя, какая уж жизнь после сорока, да? Стоит ли в таком возрасте еще что-то начинать… Смириться…?