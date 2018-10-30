Почему женщины становятся тетками

Жила-была девушка. И вот однажды ее маленькая сумочка вдруг превратилась во вместительную котомку, взгляд стал уставшим и злым, походка начала напоминать ход бронепоезда, а наряды — несуразный мешок, прикрывающий лишние килограммы…

Таких женщин принято называть тетками, критиковать и обвинять в нелюбви к себе. А мне, напротив, хочется их защитить, потому что я уверена: именно на них и держится этот мир, именно они соль земли. В Сети много публикаций, которые твердят нам о том, что тетка — это не возраст, а состояние души. Например, на первом месте в таких опусах стоит то, что у теток главным жизненным приоритетом становятся бытовые и семейные проблемы — вкусная еда и порядок в доме.

И часто, если женщина стеснена в средствах, она скорее купит вещь ребенку и заполнит холодильник, нежели позволит себе новый крем для лица или сексуальное нижнее белье. Да, это действительно так. Ну а что в этом плохого?

Домашние должны жевать новый красивый пеньюар, поливая кремом вместо майонеза? И кто виноват, что у той самой тетки вообще встает этот выбор: сделать себя красивой или купить семье еду?

У меня есть подруга, мама троих детей. Она долго держалась, но после рождения третьего ребенка все-таки сдалась и постепенно превратилась в ту самую тетку, на которой держится вся семья. Я не могу сказать, что ее муж плох, он старается изо всех сил, просто он не Абрамович.

И моя подруга Маша не может себе позволить, отодвинув в сторону трех детей, с утра пораньше помчаться в салон красоты, потратив деньги, предназначенные средненькой на зимние сапоги. Нанять помощницу подруга тоже не может себе позволить, поэтому каждый новый день Маши похож на «день сурка» с одинаковыми монотонными обязанностями. Но разве можно ее за это винить?!

Каждая тетка когда-то была прекрасной юной девушкой и в душе такой и остается, просто время и жизненные обстоятельства вносят свои коррективы. Подумайте над этим, когда в очередной раз назовете кого-то теткой… Единственное, что бы я посоветовала тетушкам, — обращать внимание на свой внешний вид.

Короткая стрижка, бесспорно, удобна, на маникюр и отросшие корни, разумеется, нет времени, лишний вес всегда можно оправдать гормонами и еще сто одной причиной, а балахонистую одежду — следствием всего этого… Но давайте не будем обманывать себя: закрыть уверенной рукой холодильник после семи вечера и найти час в месяц, чтобы прокрасить волосы, можно всегда.

Тут, как говорится, действительно стоит внимательно посмотреть на себя в зеркало и постараться измениться. И не для мужа или для детей, а исключительно для самой себя!