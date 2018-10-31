30 признаков того, что вы ведьма

Если вы или ваши подруги попадаете хотя бы под пять пунктов из этого списка, костюм на Хэллоуин вам не нужен. Вы на 100% колдуньи, это очевидно!

1. Ваши волосы не реагируют на влажность.

2. У вас всегда есть зонтик, когда начинается дождь.

3. Одежда, заказанная через интернет, вам всегда подходит.

4. Вы можете проносить белые брюки весь день, в любой месяц года, и на них не будет ни пятнышка.

5. Вы всегда подходите к платформе метро за 10 секунд до прибытия поезда.

6. У вас с первого раза получаются идеально симметричные стрелки.

7. У вас всегда получается ввести капчу на сайте с первого раза.

8. Маникюр на вашей правой руке такой же красивый и аккуратный, как на левой.

9. Вы помните все пароли от сайтов, где зарегистрированы.

10. Когда заканчивается туалетная бумага, у вас всегда есть запасной рулон в пределах досягаемости.

11. Когда делаете попкорн, вы не обжигаетесь, и не остается нераскрывшихся зернышек.

12. Когда вы пьете чай с печеньем, они всегда заканчиваются одновременно.

13. Ваш маникюр остается идеальным до тех пор, пока вы сами не решите стереть лак.

14. Каждое утро вы высыпаетесь и чувствуете заряд бодрости.

15. Вы всегда знаете, какой выход в метро правильный.

16. Вы не становитесь переносчиком волос после общения с кошкой или собакой.

17. Аккумулятор вашего телефона еще ни разу не умер в самой критичной ситуации.

18. Вы никогда не стояли в почтовом отделении больше 10 минут.

19. Новая обувь вам никогда не мозолит ноги.

20. Когда кто-то решает вас внезапно сфотографировать — снимки всегда удачные.

21. Вы всегда попадаете на счастливые часы в бары, рестораны и кафе.

22. Вам всегда удается найти место на бесплатной парковке.

23. Вы никогда не забываете поливать цветы в квартире (и ни одного цветка таким образом не погубили).

24. У вас нет и никогда не было кариеса.

25. Вы можете с первого раза сложить простынку уголок к уголку. И не запутываетесь в ней.

26. Ваши фото в Instagram легко получают по крайней мере 50 лайков за первый час.

27. У ваших продуктов никогда не истекает срок годности, прежде чем вы их используете.

28. Вы спокойно влезаете в джинсы, что носили 5 лет назад.

29. Когда рвутся капроновые колготки, у вас всегда есть целые в запасе.

30. Вы умеете быстро делать идеальный контуринг.

Это ведьма!