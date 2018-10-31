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30 признаков того, что вы ведьма
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30 признаков того, что вы ведьма 

Я Покупаю 3 часа назад
Фото: yapokupayu.ru
Если вы или ваши подруги попадаете хотя бы под пять пунктов из этого списка, костюм на Хэллоуин вам не нужен. Вы на 100% колдуньи, это очевидно!
1. Ваши волосы не реагируют на влажность.
2. У вас всегда есть зонтик, когда начинается дождь.
3. Одежда, заказанная через интернет, вам всегда подходит.
4. Вы можете проносить белые брюки весь день, в любой месяц года, и на них не будет ни пятнышка.
5. Вы всегда подходите к платформе метро за 10 секунд до прибытия поезда.
6. У вас с первого раза получаются идеально симметричные стрелки.
7. У вас всегда получается ввести капчу на сайте с первого раза.
8. Маникюр на вашей правой руке такой же красивый и аккуратный, как на левой.
9. Вы помните все пароли от сайтов, где зарегистрированы.
10. Когда заканчивается туалетная бумага, у вас всегда есть запасной рулон в пределах досягаемости.
11. Когда делаете попкорн, вы не обжигаетесь, и не остается нераскрывшихся зернышек.
12. Когда вы пьете чай с печеньем, они всегда заканчиваются одновременно.
13. Ваш маникюр остается идеальным до тех пор, пока вы сами не решите стереть лак.
14. Каждое утро вы высыпаетесь и чувствуете заряд бодрости.
15. Вы всегда знаете, какой выход в метро правильный.
16. Вы не становитесь переносчиком волос после общения с кошкой или собакой.
17. Аккумулятор вашего телефона еще ни разу не умер в самой критичной ситуации.
18. Вы никогда не стояли в почтовом отделении больше 10 минут.
19. Новая обувь вам никогда не мозолит ноги.
20. Когда кто-то решает вас внезапно сфотографировать — снимки всегда удачные.
21. Вы всегда попадаете на счастливые часы в бары, рестораны и кафе.
22. Вам всегда удается найти место на бесплатной парковке.
23. Вы никогда не забываете поливать цветы в квартире (и ни одного цветка таким образом не погубили).
24. У вас нет и никогда не было кариеса.
25. Вы можете с первого раза сложить простынку уголок к уголку. И не запутываетесь в ней.
26. Ваши фото в Instagram легко получают по крайней мере 50 лайков за первый час.
27. У ваших продуктов никогда не истекает срок годности, прежде чем вы их используете.
28. Вы спокойно влезаете в джинсы, что носили 5 лет назад.
29. Когда рвутся капроновые колготки, у вас всегда есть целые в запасе.
30. Вы умеете быстро делать идеальный контуринг.
Это ведьма!
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