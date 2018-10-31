Почему на «спасибо» нельзя отвечать «не за что

Психолог рассказал, чем опасна эта безобидная фраза.

Мы давно не замечаем, как на благодарность автоматически отвечаем пресловутым словосочетанием «не за что». Более того, считаем его одним из правил вежливости!

Однако эта фраза может сыграть с вами злую шутку.

— Когда говорим «не за что», то у нас подсознательно возникает синдром «упущенной выгоды», — говорит психолог Анна Гарш. — Вроде и время потратили, и усилия приложили, и помогли человеку, а в результате это никак не фиксируется у нас в голове. Обязательно нужно себя поощрять словами, если действительно сделали что-то полезное. К сожалению, многие скромничают. Надо сказать, что из-за таких мелочей страдает самооценка, которую сложно поднять. Лучше все-таки не преуменьшать свои заслуги. Например, американские психологи советуют отвечать сразу в лоб: «Вы, наверное, и для меня сделали бы то же самое». На что человек сквозь зубы непременно ответит: «Конечно». Он будет понимать, что уже заведомо что-то должен. Желание хоть как-то «отплатить» своеобразной взаимностью будет долго его не покидать, пока не представится подходящий случай. Согласитесь, что это уж как-то слишком цинично звучит… Не думаю, что кому-то приятно подсознательно быть должным.

Психолог рассказала, что скрыто за словами «не за что».

— Отвечая так на благодарность, сразу же думаете, мол, как человек не смог справиться с легкой задачей, которая даже вам под силу?! — продолжает Анна. — Во-вторых, таким образом показываете как себе, так и окружающим, что не цените собственные умения и потраченное время. В-третьих, своим «не за что» можете вызвать гнев у собеседника, подсознательно демонстрируя превосходство. В этом случае не стоит рассчитывать на взаимность…

Однако все-таки есть универсальный ответ, который пригодится на все случаи жизни.

— Что бы ни изобретали психологи, есть один выигрышный ответ, который ни к чему не обязывает: «пожалуйста» или «рад помочь». К тому же он символизирует ответную благодарность.