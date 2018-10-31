Почему женщины обращаются к психотерапевту

Стигматизация психотерапевтической помощи в России медленно идет на спад. Если раньше на консультацию обращались люди, у которых дела становились настолько плохи, что уже не получалось жить обычной жизнью, то поколение миллениалов совершенно иначе прислушивается к себе и заранее решает возникающие сложности. В бешеном ритме больших городов сложно соблюдать здоровый образ жизни и избегать токсичного окружения, так что терапия — отличный способ улучшить качество своей жизни. Психологи могут выделить несколько основных причин, по которым девушки могут нуждаться в помощи профессионала:

1. Горе

Каждый нуждается в поддержке, когда дело касается скорби по ушедшему человеку. Семья и близкие могут ожидать, что ты преодолеешь свое горе спустя некоторое время, так что у тебя есть возможность симулировать, что это тоска не беспокоит тебя и ты абсолютно в порядке, даже если это совершенно не так. Терапия создает пространство, в котором ты можешь пережить свои эмоции и не торопить события, сохраняя память о том, кого потеряла.

2. Депрессия и тревога

Большинство женщин могут столкнуться с депрессией и повышенной тревожностью, как бы хорошо их жизнь не была налажена. Как правило, нам советуют быть сильнее этого и старательно выбираться, меняя привычки, но эти две проблемы действительно часто требуют чужого участия и помощи терапевта.

3. Резкие перемены

Менять что-то в своей жизни сложно, и далеко не все способны адаптироваться под новый образ, ритм и место. Когда ты переживаешь большие перемены: беременность, переезд в другой город, свадьбу или развод, тебе наверняка захочется чьего-то присутствия рядом. Добавить в эту стремительно меняющуюся жизнь один постоянный фактор — терапию, уже может стать важным шагом для восстановления спокойствия.

4. Трудности в отношениях

Задумывалась ли ты о том, что все твои проблемы в отношениях немного связаны между собой? Для борьбы с некоторыми ранами мы создаем сознательные и подсознательные механизмы, которые не дают нам сблизиться с человеком и довериться ему. Если все это происходит из-за травмы, которая произошла с тобой много лет назад, лучший способ прервать этот порочный круг — консультация с профессионалом.

5. Зависимости

Сами по себе аддикции возникают как способ изолировать нас от нежелательных эмоций. Проблема в том, что когда мы закрываемся от некоторой боли с помощью алкоголя или наркотиков, мы фактически лишаем себя возможности испытывать позитивные и хорошие чувства. Женщины, проходящие терапию, способны справиться с собственными зависимостями и встретить свою боль лицом к лицу — чтобы навсегда с ней попрощаться.

6. Расстройство питания

Женщины имеют множество сложных привычек и собственных ограничений в отношении питания и оценки собственного тела. Так же как и зависимости, расстройства пищевого поведения работают как способ отвлечься от боли. Чем больше уровень стресса — тем хуже налажена связь с питанием. Эти шаблоны можно рассмотреть на терапии и создать новые системы, по которым ты будешь не просто хорошо питаться, но и также отлично выглядеть, позаботившись о своем здоровье.

7. Скачки настроения

Не всегда перемены настроения связаны с изменением гормонального фона или особенностями характера: иногда ты просто не находишь способов удержать свои чувства под контролем. Каждая минута сдерживания себя приводит к серьезным расстройствам и еще большему стрессу, который может вызывать другие проблемы в общении с близкими. На терапию часто обращаются женщины, которым сложно контролировать свои эмоции и они срываются на своих родных или коллег, но не могу объяснить себе почему.

8. Личный рост

Часто женщины отправляются на терапию просто потому, что им не хватает саморазвития. У тебя может не быть реального конфликта на работе или кризиса в творчестве, но может не хватать ощущения важности твоей работы или смысла жизни. Терапия — прекрасное пространство для изучения особенностей своего характера, которое не дает нам повседневная жизнь.