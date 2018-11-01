7 главных страхов привлекательных женщин

7 основных страхов привлекательных женщин

Успешным и привлекательным дамам ни о чем думать не нужно, им в этой жизни все достается слишком легко. Так думает большинство людей, не осознавая, что данное утверждение практически не соответствует действительности. Красивые и, казалось бы, счастливые женщины тоже испытывают страхи и неуверенность в собственных силах и жизнь их не так привлекательна, как кажется на первый взгляд. Разбираемся, как с этим бороться и на что обратить внимание в первую очередь.

Нищета

Вот парадокс: но чем больше зарабатывает женщина (или чем больше ее обеспечивают), тем сильнее она боится в один прекрасный момент остаться без средств к существованию. Психологи уверяют, что это происходит потому, что привлекательные успешные женщины бывают избалованы не только вниманием окружающих, но и высоким качеством жизни, поэтому ни за что не согласятся расстаться с комфортом и променять свое благополучие на обычные будни среднего класса. Они привыкли к определенному ритму и уровню, поэтому им действительно страшно подумать о том, что однажды они могут лишиться всего этого.

Старение

Еще один страх, с которым пытаются бороться успешные женщины — страх постареть и потерять свою привлекательность. И чем старше они становятся, тем сложнее им признать, что да, возраст берет свое, но это вовсе не значит, что теперь они не могут конкурировать с юными красавицами. По мнению экспертов, привлекательные дамы больше других подвержены данному страху и тратят баснословные суммы на то, чтобы как можно дольше сохранить свою красоту и молодость. И очень расстраиваются, заметив у себя новую морщинку или седой волос. Хотя многие мужчины, например, признаются, что им гораздо милее те особы, которые выбирают естественное старение, чем те, которые решаются на пластические операции и в итоге выглядят неестественно или вызывающе.

Полнота

Лишние килограммы — настоящая головная боль большинства женщин, привыкших добиваться успеха в жизни, в том числе благодаря своей роскошной фигуре. Им кажется, что как только стрелки весов поползут вверх, так их самооценка (и внимание окружающих) тут же скатится вниз, и они уже никогда не смогут вновь почувствовать себя счастливыми. Они действительно зациклены на своей внешности, регулярно сидят на новомодных диетах и изводят себя в тренажерных залах, чтобы в очередной раз показать окружающим, что они еще в отличной форме и могут еще конкурировать с юными девушками.

Одиночество

Почему-то большинство людей уверены, что успешным привлекательным дамам грех жаловаться на отсутствие внимания — вокруг них всегда толпа поклонников, только выбирай. Но на самом деле, такие женщины понимают, что практически все мужчины ведутся лишь на внешность и точеную фигуру. И никому из них не интересно, что же происходит в душе у красавиц, чем они живут, чем увлекаются и о чем мечтают. Поэтому привлекательные особы действительно боятся так и не встретить достойного мужчину, за которым они будут себя чувствовать, как за каменой стеной. И с возрастом теряют интерес к свиданиям, понимая, что очередной кавалер так же будет зациклен на внешней оболочке, а не на душевных переживаниях.

Глупость

Красивая женщина не обязательно должна быть умной? Вот уж вздор! Не понятно, кто придумал эту глупость, однако успешные женщины свято верят, что острый ум и образованность красят представительниц прекрасного пола ничуть не меньше, чем роскошные наряды и драгоценности. Поэтому они боятся выглядеть глупо или нелепо и десять раз подумают, прежде, чем озвучить какую-то свою мысль. Из-за этого зачастую создается ощущение, что они весьма надменные особы, не желающие тратить на вас свое время и силы. Но на самом деле, все это из-за того, что они до дрожи в коленках боятся того, что их причислят в категорию «глупышек» и будут обращаться с ними соответствующим образом. Поэтому они стараются реализоваться в какой-то сфере или расширять свой кругозор, чтобы поддержать разговор и на тему квантовой физики и обсудить творчество Достоевского.

Предательство друзей

Удивительно, но привлекательные женщины боятся, что настоящие друзья в один момент предадут их и они останутся без поддержки. Им почему-то кажется, что люди привыкли пользоваться их благами, ничего не отдавая взамен. И как только эти блага закончатся, то «друзья» тоже просто исчезнут из их жизни. Поэтому они действительно переживают, что их ждут лишь отношения «ты — мне, я — тебе», не имеющие ничего общего с дружеской поддержкой и стараются не подпускать никого к себе очень близко, чтобы лишний раз не разочаровываться в человеке.

Неизлечимое заболевание

Столкнуться с каким-нибудь серьезным заболеванием боятся многие, но у привлекательных успешных женщин эта боязнь становится настоящей фобией. Им кажется, что вокруг все только и делают, что болеют и современная медицина зачастую не в силах помочь окружающим. Поэтому при любом недомогании они тут же начинают представлять самое страшное и впадать в панику. Эксперты советуют поменьше думать о плохом, регулярно наведываться к медикам и проводить обследования. Тогда есть шанс избавиться от своего страха и держать свое здоровье под контролем.