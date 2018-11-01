Почему и чем не удовлетворены современные женщины

Неудовлетворенных жизнью, работой, семейной жизнью женщин у нас больше, чем таких же мужчин. Это очень заметно при проведении любых опросов, и обычно играет на руку феминисткам (в плохом смысле этого слова).

Однако недавно я всерьез задумалась об истинной причине женского недовольства.

Возможно, что дело не только в патриархальном сознании общества. А как раз в том, что женщина получила свободу выбора. Образование, возможность выбирать мужа, сексуальная революция, контрацепция — все это вошло в нашу жизнь относительно недавно.

От силы каких-то сто лет назад. И женщины еще просто не успели осмыслить открывшиеся перед ними возможности.

Мужа теперь выбирают женщине не родители, а она сама. С одной стороны — чудесно. С другой — кого же теперь винить в неудачном выборе?

Женщины работают, получают образование. Но, с другой стороны, кого обвинять, если этот процесс не клеится, а зарплата — слезы?

Женщина сама, и практически единолично принимает решение, сколько ей иметь детей. Но при этом часто не готова столкнуться с последствиями этого решения. Ведь проект «ребенок» отбирает все твое время, когда он мал, и как минимум 3−4 часа в подростковом возрасте (я сейчас только про общение, а не про хозяйственные и денежные вопросы). Это полноценная вторая смена.

У женщин появилось множество возможностей выбора. В некоторых отраслях, например, если брать во внимание моду, этого выбора даже больше, чем у мужчин. Например, девушка может быть как синим чулком без косметики в брюках, так и девочкой в платье. У мужчины выбор многократно меньше. Мужчину-девочку просто побьют.

И вот это все меня натолкнуло на мысль, что в основе женской неудовлетворенности жизнью могут лежать не только невыгодные для женщин устои. Но и тяготы ежедневного выбора. И принятие на себя ответственности за неудачи. И принятие того, что выбирая одну сферу, ты упускаешь другую.

В большинстве случаев нельзя одновременно строить карьеру, быть супер-секси, иметь несколько детей и достаточно заниматься ими самой, заработать миллион долларов, уделять достаточно времени мужу и совращать молодых и красивых ребят себе в любовники, к примеру. Чем-то из этого списка придется пожертвовать, иначе пострадает здоровье. Или разовьется невроз.

В этом, кстати, и секрет популярности жестких, жестоких, а иногда и откровенно маргинальных мужчин. Это мужчины, которые принимают решения, избавляя женщину от части ответственности. Такой мужчина и 50 лет, и при очень скромных внешних и умственных данных всегда найдет себе подругу, ведь он предлагает главное — легкость бытия. Это, кстати, и причина знаменитого «пиления» — пилежка это крик: возьми у меня немного этой ответственности, раздели ее со мной. Скажи, что знаешь, что делать.

Именно поэтому невероятно популярны мужчины формата «каменная стена» (пока не начнешь об нее биться головой), всякого рода совратители-бабники, и прочие виды доминирующих. Вот почему расцвели пышным цветом курсы, которые рекламируют женскую покорность на разные лады, и служение мужчине. Все это не делает жизнь женщин лучше. Но очень избавляет их от невроза ежедневного выбора.

Нужно ли женщинам отказываться от выбора, чтобы стать счастливыми? Нет, нет и еще раз нет. Фарш нельзя провернуть назад.

Но, с другой стороны, кое-что женщины могут сделать.

Они могут, например, перестать позволять себя «виноватить» и «лошить» сферами, которые оказались упущенными. А они непременно будут.

Если мама-карьеристка пользуется услугами няни, если ей помогает свекровь, сестра, мама, бабушка — ничего страшного. Доброжелатели идут к черту. Если женщина, наоборот, хочется заниматься домом и бытом, и зарплата мужа позволяет, доброжелатели идут туда же.

Если женщины выбирает сексуальную свободу, и многих мужчин, а не одного, тоже ничего страшного. Об этом не стоит рассказывать всем и каждому — но доброжелатели идут к черту. Если женщина вообще никого не выбирает, и хочет побыть одна, к черту идут доброжелатели с «мужчиной для здоровья». И так далее. И тому подобное.

Чтобы снять нервную неудовлетворенность внешним миром, достаточно перестать пытаться быть хорошей для всех — все равно не получится, порвешься. И принять ту мысль, что ответственной на все, происходящее в моей жизни могу быть только я и высшие силы (бог, карма, мироздание). И эту ответственность нельзя и не нужно полностью перекладывать на мужчину рядом.