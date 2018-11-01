Что такое венец безбрачия и можно ли его снять

Когда красивая и успешная женщина долго не может найти свою любовь, часто говорят, что на ней венец безбрачия. Что это такое, откуда он берется и можно ли его снять.

Что это такое

Венец безбрачия — явление того же порядка, что и порча, сглаз или проклятие. Кто-то верит в реальность всего это, а кто-то считает дремучим суеверием. Но и те, и другие не застрахованы от неудач в любовных отношениях. И когда женщина из года в год все никак не может обрести свое женское счастье в объятиях с любимым,. говорят, что на ней "венец безбрачия"

Как проверить

Конечно, "опытные маги" и "потомственные ведьмы" используют самые разнообразные ритуалы, чтобы показать напуганной девушке, какое сильное проклятие на ней лежит. Но для тех, кому любопытно, а к колдунам идти страшно, существуют простые ритуалы, при этом безопасные для жизни, здоровья и кошелька.

Например, некоторые советуют надеть на безымянный палец левой руки серебряное кольцо и носить его не снимая в течение недели, затем кольцо нужно прокипятить в кастрюльке и посмотреть, как ведет себя вода. Если во время кипения образуется обильная пена, это указывает на венец безбрачия.

Еще один красивый ритуал предполагает использование лепестков розы. Нужно налить воды в миску и положить в нее десять розовых лепестков, оставить на ночь у изголовья кровати, а на утро посмотреть, сколько лепестков утонуло. Чем больше, тем сильнее венец безбрачия.

Как снять

Для этого предлагается использовать технику визуализации. Устройтесь в кресле поудобнее, представьте этот самый венец во всех подробностях над своей головой и уничтожьте его силой мысли. Это вариант для тех, у кого хорошо развита фантазия и не хочется выходить из дома. Для тех, кто не ищет легких путей, есть кое-что поинтересней. Например, пойти к реке, сплести плотный венок из полевых трав и цветов, опустить его сначала в воду, затем сжечь и пепел развеять над рекой. Проделать все это нужно строго на убывающей луне в среду или пятницу.

Что говорят психологи

В психологии такой феномен всерьез не рассматривается. Но существует мнение, что в семьях складываются некоторые стереотипы взаимодействия и передаются часто на бессознательном уровне из поколения в поколение. В семейной жизни дети часто реализуют тот уклад, который был в родительском доме. А если мать страдала от одиночества и невозможности наладить длительные и доверительные отношения, то дочь может повторять в своих отношениях ту же схему.

В любом случае общению с противоположным полом можно и нужно учиться, не стоит обрекать себя на страдания, заведомо предполагая очередное фиаско. Так же, как не стоит представлять себя в фате и белом платье, едва познакомившись с симпатичным мужчиной.