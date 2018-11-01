5 способов развить силу воли

Тренируем характер, ради достижения целей.

Способ №1

Это только нам кажется, что сильные личности — «железобетонные». На самом деле, они просто хорошо умеют контролировать свои эмоции. Улыбайся, даже кода тебе плохо, это хороший урок.

Способ №2

Ваши эмоции, уводят вас от конечной цели. Помните всегда о ней и сохраняйте спокойствие! Просто не акцентируйте свое внимание на событиях, на которые не можете влиять.

Способ №3

О проблемах надо не размышлять, прикидывать, думать, а решать их. Вы тратите массу времени на «прикидки», на это могут уйти и годы. Просто берите, и делайте, а подумаете об это потом. По крайней мере, волевые люди поступили бы именно так.

Способ №4

Только веря в себя, вы достигните результата. Позвольте себе небольшие промахи, «заткните» самокритику.

Способ №5

Время — это конечный ресурс, который, к сожалению, невозможно восполнить. Рассчитывайте его правильно. Ваши шаги должны приносить конкретный результат на пути к вашему совершенствованию. Но не забывайте давать себе время, на отдых, расслабление и получения удовольствия от достигнутой цели.