Ещё
5 способов развить силу воли
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 способов развить силу воли 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Тренируем характер, ради достижения целей.

Способ №1

Это только нам кажется, что сильные личности — «железобетонные». На самом деле, они просто хорошо умеют контролировать свои эмоции. Улыбайся, даже кода тебе плохо, это хороший урок.

Способ №2

Ваши эмоции, уводят вас от конечной цели. Помните всегда о ней и сохраняйте спокойствие! Просто не акцентируйте свое внимание на событиях, на которые не можете влиять.

Способ №3

О проблемах надо не размышлять, прикидывать, думать, а решать их. Вы тратите массу времени на «прикидки», на это могут уйти и годы. Просто берите, и делайте, а подумаете об это потом. По крайней мере, волевые люди поступили бы именно так.

Способ №4

Только веря в себя, вы достигните результата. Позвольте себе небольшие промахи, «заткните» самокритику.

Способ №5

Время — это конечный ресурс, который, к сожалению, невозможно восполнить. Рассчитывайте его правильно. Ваши шаги должны приносить конкретный результат на пути к вашему совершенствованию. Но не забывайте давать себе время, на отдых, расслабление и получения удовольствия от достигнутой цели.
WomanHit.ru: последние новости
Бородина вспомнила о жестокой учительнице Жена Сергея Жукова поблагодарила октябрь за новую влюбленность Александр Градский в четвертый раз стал отцом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как понять, что человеку не хватает секса44
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж
Что будет, если не умываться неделю1
Вещи, которые вам нужно срочно выбросить4
«Учительница влепила жвачку мне в волосы»32
Видео
00:12
Как выглядит русская Анджелина Джоли
Звёзды
01:22
Финалистка конкурса красоты упала обморок на сцене
Красота
02:00
Как живут звездные отцы-одиночки
Звёзды
02:24
Громкие скандалы в российском шоу-бизнесе
Звёзды
01:00
Знаменитости, получившие красоту от стоматологов
Красота Звёзды
04:38
Вдовы звезд, которые больше не вышли замуж
Любовь Звёзды
04:33
Звезды, закрутившие романы с несовершеннолетними
Звёзды Любовь
10:18
Как молодятся знаменитости
Звёзды Красота
04:51
Знаменитые вегетарианцы и мясоеды
Еда Звёзды
06:18
Специалисты рассказали об опасном хлебе
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение