Унылая пора: как поднять настроение осенью

На улице слякоть и густая серость, дождь идёт вторые сутки без передышки, а настроение полностью соответствует унылой погоде… Осенняя хандра знакома, наверное, практически каждому. Мы собрали несколько идей, которые очень легко помогут почувствовать себя хорошо и вернут в жизнь простую, но такую необходимую радость.

Выпечка

Осень — это то самое время, когда можно напечь гору всяких вкусняшек и побаловать себя и близких. Тыквенные пироги, капкейки, яблочные шарлотки, тающие во рту пряники… Пусть дом пропахнет запахом сдобы и специй — эти душистые запахи невероятно поднимают настроение. В конце концов, нужно же хорошенько натренироваться к сезону рождественских имбирных печенек?!

Какао

Если уж мы заговорили о выпечке, то никак нельзя обойтись и без чашки горячего домашнего какао. Ароматное питьё — можно со специями, можно с маршмеллоу, можно с горкой взбитых сливок, украшенных тёртым шоколадом — как ничто другое умиротворяет промозглым осенним вечером.

Гирлянды и свечи

Когда за окном сумрачно, почему бы не осветить свой дом? Не слушайте тех, кто говорит, что гирлянда — это новогоднее украшение. Это ерунда! Гирлянду можно повесить в любой момент, и ощущение праздника появится будто бы по мановению волшебной палочки. Если у вас есть маленькая гирлянда, её можно свернуть и положить в стеклянную банку. У вас получится прекрасный ночник, придающий дому атмосферу сказочности.

Спутанная паутина огоньков, мерцающее стекло — это действительно маленький кусочек чуда, который можно подержать в ладонях и поставить на стол. Ну и, конечно, как осенью обойтись без свечей! Неважно — устраиваете ли вы романтический вечер, встречаетесь ли с друзьями или сидите дома в компании любимого кота или собаки, свечи помогут создать уют, а дрожащие язычки пламени заворожат своим танцем.

Хорошая книга

И вот вы уже напекли целую миску вкусных коричных печений, украсили дом маленькими лампочками, заварили огромную кружку терпкого горячего шоколада… Теперь пришло время для волшебных историй. Сборник сказок или захватывающий роман, а может быть, томик лирических стихотворений — это именно то, что согреет промозглым вечером и заставит перенестись в совершенно иной мир, наполненный чудесами.

Душевное кино

Пусть это звучит банально, но просмотр хорошего душевного фильма, никогда не помешает. Если учесть, что совсем скоро наступит зима, а за ней самый ожидаемые праздники года, то самое время побаловать себя рождественскими, добрыми историями. Таких фильмов много, нужно лишь выбрать по вкусу. Читайте также: Вечная классика: 7 фильмов для просмотра осенним вечером Укутавшись в плед: 6 сборников рассказов для осенних вечеров