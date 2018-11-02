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Как попрошайки выманивают у вас деньги
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Как попрошайки выманивают у вас деньги 

Рамблер 5 часов назад
В 2005 году ООН провела исследование и выяснила, что примерно 100 000 000 человек во всём мире не имеют жилья. Им помогают различные благотворительные организации и фонды, но часть бездомных намеренно отказывается от помощи и предпочитает обитать на улице, занимаясь попрошайничеством. Мошенники изобретают десятки уловок, позволяющих выманивать деньги у доверчивых прохожих. Если и вы часто видите попрошаек, то знайте, что далеко не все из них — обездоленные несчастные люди. Вот как они могут обмануть вас.
1. Прикидываются бывшими военными. Часть изображает инвалидов, другие исполняют трагические военные песни. Нередко эти попрошайки никогда не имели отношения к военной службе и попросту обманывают людей.
2. Усаживаются в инвалидные коляски, делают вид, что глухи, слепы или немы. Инвалидная коляска, снующая между машинами на светофоре, — частое зрелище в крупных городах. Но эти «бедные калеки» зачастую прозревают и вскакивают на ноги, завидев стражей порядка.
3. Представляются пострадавшими от мошенников. Стоящие в переходах метро и возле вокзалов молодые люди и девушки с сумками и чемоданами уверяют, что у них украли деньги и документы. Проверить правдивость этих попрошаек сложно, но нужно быть начеку: ведь если вы расщедритесь и купите билет на поезд, попрошайка может сдать его в кассу и забрать деньги.
Как вас разводят на деньги «беременные» и мамы с младенцами, как заставляют сидеть без движения животных, хозяева которых якобы собирают деньги им на корм, и как обманывают лже-представители благотворительных фондов? Смотрите видео и будьте внимательны.
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