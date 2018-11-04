Око за око: как мстят знаки зодиака?

Если весной все чувства обнажаются, то осенью они увядают вслед за природой. Поэтому именно в холодный вечер хочется вспомнить всех своих обидчиков и разработать сладкий план мести. Вдохновиться можно, естественно, знаками зодиака.

Овен

Строить козни и интриги, тратя на это ценные ресурсы мозга — это не про Барышню-Овна. Дать звонкую пощечину, проколоть шины, сжечь ваши вещи, отравить ваше домашнее животное — это ее стиль. Но это только в первую неделю. Овен очень отходчива, поэтому первого же числа другого месяца она будет улыбаться вам, делиться печеньками и извиняться за свою вспыльчивость. Возможно, купит вам нового котенка в честь примирения. Помните, что через неделю все повторится, так как Овны обижаются почти на все.

Телец

Вы отобрали у Тельца любимую вещь или просто пошутили в их адрес? Поздравляем, теперь вы счастливый обладатель билета во вселенную Паранойя. Дамочка-Телец будет накапливать планы своей мести и реализовывать их поочередно и в самый неожиданный момент. Только вы расслабились, начали радоваться жизни, как вдруг вам звонит возлюбленный и сообщает, что, увы, от него беременна другая. Догадайтесь кто? Через пару лет, однажды солнечным утром, когда вы уже залечите раны, бац, и у вас новый босс. Поняли кто? В общем, не подписывайте смертный приговор — не злите Тельца.

Близнецы

Если вы ненароком накосячили перед болтушками-Близнецами, то сразу меняйте имя и фамилию, делайте пластическую операцию и переезжайте в другой город. Вам поможет, но это неточно. Все ваши секреты, которые вы доверяли Близнецам на протяжении долгих лет, станут достоянием общественности. Что, у вас нет никаких грязных секретиков? Ну, не проблема — Близнец придумает.

Рак

Всю жизнь мы думали, что Раки мстить не умеют, а они, оказывается, делают это изощренней Скорпиона. Рак не мстит, Рак обижается, да так, что ты будешь умолять ее отрубить тебе мизинец или, что еще хуже, попросишь ее выйти за тебя. В любом случае, до этого ты настрадаешься на несколько жизней вперед. Леди-Рак в прямом смысле слова сотрет тебя из своей жизни: поставит в черный список везде, где сможет, перестанет замечать тебя, если ты даже живешь в ее квартире, вырежет твое лицо из общих фотографий, а все твои вещи раздаст еще до того, как ты от нее съедешь. Страшно? То-то же.

Львица

Снизойти для мести кому-то и за что-то — бросьте, это Львице нужно? У нее и своих дел предостаточно, например, сделать маникюр. Нет, мы не намекаем на то, что Львица — святоша и всех поголовно щадит. Если вы действительно нагадили красотке в душу, то все она сделает красиво и быстро — своей наманикюренной ручкой оторвет вам самое ценное в зависимости от пола, естественно.

Дева

Вы хоть раз видели, как Девы мстят? Мы тоже нет. Но, как с Санта Клаусом: если ты его не видел, это еще не значит, что он не существует. Просто он пролезает через трубу, как и Дева воплощает свои козни через близких вам людей. Вон, ваша лучшая подруга накричала на вас не из-за чего, а шеф понизил в должности — разве в этом может быть виновата Дева? На самом деле, ее гениальный мозг может построить такой сюжет мести, что все голливудские сценаристы обзавидуются.

Весы

«Ох, какая несправедливость», — приговаривает Барышня-Весы, наблюдая, как от вас уходит муж. Почему она при этом улыбается? Все просто: потому что судьба вечно отрывается на хороших людях, или потому что это она отправляла вам интимные сообщения от лица незнакомца по ночам, посылала цветы на дом и убедила уже бывшего мужа, что в прошлые выходные видела вас в ресторане с мужчиной. Ох, какая несправедливость, какая несправедливость.

Скорпион

В смысле нужно мстить за что-то? Скорпион, вообще-то, мстит ради психологического удовлетворения. Но если вам действительно нужна причина, то вот — вы ее воздухом дышите, ее воду на этой земле пьете, бесстыжие. Но есть Скорпион, для которого месть — смысл жизни, искусство, которое трудно понять глупым людишкам. И если вы нарвались на милашку, то просить прошения непонятно за что, мигрировать в другую страну, самоубиться — все это не поможет. И, естественно, Скорпион отработает на вас все любимые и запрещенные приемы: кнопки на стул, пурген в чай, подмена тюбиков краски для волос, соблазнение жениха. Кошмар наяву.

Стрелец

У Леди-Стрельца семь пятниц на неделе и месть, знаете ли, в такой плотный график очень сложно впихнуть. Именно поэтому Стрельцы мстят крайне редко, а не потому, что им мешает хроническое человеколюбие. И если даже вы уведете у милашки парня или распустите неприятные слухи, единственное, чем она сможет навредить — розыгрыш, легкая шутка, язвительный комментарий.

Козерог

Если все прочие знаки ограничиваются физическим насилием, то Козерожка вынимает из рукава туз — психологическое давление. По традиции, излюбленная пытка сопровождается хладнокровием и наслаждением. Длиться эта пытка может всю вашу жизнь, пока вы не признаете свою вину (даже в случаи невиновности), но даже после этого жить не захочется — Козерожка не перестанет навещать вас в кошмарах. Зачем? А чтобы другим неповадно было!

Водолей

Дамочка-Водолей — ангел в человеческом обличии, скрещенный с Буддой и Материю Терезой. «Прощайте виновных и помогайте нуждающимся», — повторяет мантру Водолей, пребывая в хорошем настроении. К слову, хорошее настроение у красоток бывает раз в пятилетку. Остальное время они, смакуя, представляют, как подсыпают яд в кофе своей «любимой» коллеге, вгоняют иголки под ногти бывшему и переезжают газонокосилкой соседку. В любом случае, создания безобидные.

Рыбы

Несмотря на то, что большую часть своей жизни Рыбки в астрале, переплывать ей дорогу строго не рекомендуется. Она, конечно, плавником по щеке не ударит, то язвительно заметит, что карма следит за каждым. Через некоторое время, действительно, карма забирает должок, только кармой зовется рыбий бог. Но если и он не отвечает на молитвы, то Рыбки просто возьмут дело в свои плавнички: кукол вуду еще никто не отменял.