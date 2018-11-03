Шесть предупреждающих знаков от Вселенной

Психологи утверждают, что в жизни все взаимосвязано и ничего не происходит случайно. И если вдруг ваша интуиция советует поступить именно так, а не иначе, то не следует ее игнорировать и делать все наоборот. Ведь результат может не только вас разочаровать, но и изменить вашу жизнь не в самую лучшую сторону. Вселенная зачастую посылает вам весьма красноречивые знаки, которые не стоит игнорировать, чтобы удача не отвернулась от вас в один прекрасный момент.

Неслучайные встречи

Случалось, ли у вас такое — вы знакомитесь с человеком и чувствуете, что были знакомы с ним раньше? Или, наоборот, вы думаете о ком-то и вдруг случайно пересекаетесь с ним в совершенно неожиданном месте. Если такое часто происходит в вашей жизни, значит Вселенная подтверждает, что вы выбрали правильное направление и действуете себе во благо. Другими словами, это можно расценивать, как признак того, что вы находитесь на одной волне со Вселенной, она вас слышит и отвечает вам, синхронизируя какие-то события в вашей жизни.

Проблемы со здоровьем

Наверняка многие сталкивались с такой проблемой, как частые простуды и хроническая усталость. Вот вроде бы и предпосылок нет, и о здоровье вы заботитесь, и стараетесь регулярно заниматься спортом, однако все чаще сталкиваетесь с недомоганиями или различными простудными заболеваниями. Оказывается, это тоже происходит в вашей жизни не просто так. Таким образом Вселенная вам намекает, что вы свернули не на тот путь и впереди вас не ждет ничего хорошего. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, найдите время и постарайтесь проанализировать свою жизнь, свои поступки, вспомнить, к чему вы всегда стремились и о чем мечтали. Кстати, медитация и йога могут ускорить этот процесс и помочь вам найти свое предназначение.

Вещие сны

Многие люди рассказывают удивительные вещи — то, что они видели когда-то во сне, затем происходит в их жизни, зачастую повторяя сон с точностью до мельчайших деталей. Эзотерики уверяют, что сны — один из наиболее часто используемый инструмент Вселенной для передачи той или иной информации. Безусловно, их интерпретация индивидуальна для каждого человека, однако ключевые моменты являются едиными для всех и могут указывать на события, которые произойдут с вами в будущем. Если вы хотите научиться правильно толковать послания от Вселенной, попробуйте записывать все свои сны и сравнивать их с тем, что происходило в итоге наяву.

Животные, появившиеся «ниоткуда»

Эксперты утверждают, что животные в вашей жизни тоже появляются не просто так. Вспомните, сколько раз вы, например, подбирали кошек или собак, оставшихся на улице, спасали птиц, кидавшихся вам в окна и так далее. Они тоже являются посланниками Вселенной, однако, чтобы правильно расшифровать их сообщения, необходимо не просто сверяться с народными приметами, а прислушиваться к своей интуиции и доверять своим ощущениям.

Ощущение опасности

Истории известны много случаев, когда люди буквально в последний момент меняли свое решение и тем самым спасали себя от какой-либо неприятности (зачастую связанной с угрозой для жизни). Например, некоторые в последний момент меняли авиабилет на другую дату или вовсе отказывались лететь, или в роковой день не садились за руль автомобиля и выбирали работу из дома…Ситуации разные, но все их объединяет одно — люди словно предчувствовали опасность и старались любыми способами ее избежать. Эксперты подтверждают, что нельзя игнорировать неожиданное волнение в, казалось бы, вполне стандартной ситуации. Ведь таким образом Вселенная предупреждает вас о проблемах и советует проявить бдительность.

Неудачи и промахи

Опыт, каким бы он не был, в итоге идет лишь на пользу и заставляет многое переосмыслить в вашей жизни. И те события, которые буквально переворачивают мир с ног на голову или радикально меняют вашу судьбу, являются не просто знаками Вселенной, а неким напоминанием того, что не следует стоять на месте, нужно двигаться вперед, меняться, развиваться, совершенствоваться. И даже если вы сначала посчитаете, что изменения не самым лучшим образом повлияли на вашу зону комфорта, то со временем вы поймете, что все было сделано к лучшему и впереди вас ждет еще более интересная и насыщенная жизнь.