Взрослый британец не знает, что такое «критические дни»

Несмотря на обилие рекламы, посвященной женской гигиене, в мире еще встречаются мужчины, которые находятся в неведении по поводу критических дней у женщин. Как ни странно, один такой обнаружился в Англии.

Двадцатилетняя британка анонимно рассказала в Сети о своем начальнике, который, будучи мужчиной средних лет, оказался не в курсе женских особенностей. Он отчитал сотрудниц, которые, по его наблюдениям, в некоторые дни отлучались в туалет гораздо чаще, чем обычно. После объяснений мужчина не смог скрыть своего удивления, так как был уверен, что женщины способны контролировать количество и интенсивность месячных.

Кроме того, мужчина наконец узнал о назначении автоматов с тампонами в туалетах. Ранее он считал, что в них продаются секс-игрушки и даже хотел избавиться от них.

Необычная история вызвала бурное обсуждение в интернете. Другие женщины рассказали, что также встречали в своей жизни мужчин, неосведомленных в вопросах женского здоровья.