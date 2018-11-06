Британка решилась на смену пола и разочаровалась

Британка потратила 11 лет на смену пола и осознала, что это было ошибкой

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 6 Ноя 2018 в 2:07 PST Британцу Ли Харрису 60 лет, сейчас он живет в небольшом английском городке вместе с мужем Аланом. Но 15 лет назад Ли был женщиной по имени Дебби Кэремер. На перевоплощение в мужчину Дебби потратила 11 лет, а теперь ее главная мечта — повернуть время вспять: смена пола оказалась огромной ошибкой.

В подростковом возрасте Кэремер стала жертвой сексуального насилия со стороны собственного отца, поэтому начала ненавидеть свое тело. В 44 года она решила, что не может больше так жить, и обратилась за помощью к хирургам. После гормональной терапии и удаления женских половых органов Дебби завершила перевоплощение и окончательно превратилась в Ли. Только весь этот путь был пройден зря, потому что после долгих лет психотерапии Ли осознал, что должен был остаться в своем теле.

Оказалось, что он вовсе не трансгендер, как полагал ранее: он был женщиной, страдающей от посттравматического стрессового расстройства из-за отца.

«Оглядываясь назад, я понимаю свой ход мыслей: если бы у меня не было вагины, меня никто бы не изнасиловал», — объяснил Ли изданию Mirror. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Red Carpet #Mood (@redcarpetmood) 6 Ноя 2018 в 2:07 PST

Пока Дебби пыталась разобраться в своей гендерной идентичности, она заметила, что испытывает сексуальное влечение к неодушевленным предметам — например, к удочке или своему радио. С обеими вещами она вступила в «романтические отношения», спустя некоторое время к ним добавилась электрогитара. Позже личная жизнь Дебби наладилась: в декабре 1997 года она вступила в брак со своим старым другом Аланом. Но это не помогло девушке разобраться в себе. Прежде чем лечь под нож, Кэремер даже пыталась самостоятельно отрезать себе грудь ножницами. В 2002 году она впервые услышала по телевизору разговор о трансгендерах и тут же поняла, что это должно стать решением всех проблем:

«Я смотрела ток-шоу, гости были трансгендерами. Они были так уверены в себе, публика полностью их принимала. Я подумала, что именно это мне нужно».

Сейчас Ли чувствует себя запертым в мужском теле и ждет, когда подойдет его очередь на операцию по обратной смене пола. По его словам, нельзя было разрешать ему ложиться под нож:

«Хотел бы я сейчас проснуться в своем старом теле и осознать, что 15 лет были просто страшным сном… Я женщина, я все еще Дебби. Мне должны были помочь, отговорить. Уверен, многие трансгендеры чувствуют то же, что и я, просто мне хватает смелости это признать».

Вероятно, уже в начале следующего года Ли начнет долгий путь назад и попытается исправить страшную ошибку.