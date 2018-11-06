«Я вам не спонсор»: карьеристка выгнала сына и невестку

Взрослые дети не всегда ведут себя так, как хочется родителям. Героиня этой истории решила наказать сына, выгнав его из квартиры. И считает свое решение правильным, несмотря на полный разрыв отношений. О своей семейной драме женщина рассказала «Ленте.ру»

«Я выросла в ближнем Подмосковье, в обычной семье, — говорит о себе Юля. — Родители меня не баловали. Жили мы скромно, ничего лишнего себе не позволяли. Когда мама мне через знакомых "доставала" джинсы или кроссовки, это было такое счастье! Может, из-за этого вечного дефицита и нехватки всего я и решила поступить в институт торговли — чтобы жить не так, как родители. И у меня на самом деле все получилось по-другому, не так, как у них. Не знаю только, радоваться этому или наоборот…»

Юля окончила институт в середине 90-х — уже не в той стране, в которой училась в школе. Устраиваться в магазин, чтобы иметь модные вещи «из-под прилавка», больше не имело смысла, потому что ими вовсю торговали на рынках. Зато открывались другие возможности: девушка получила выгодный контракт и смогла уехать на работу в одну из восточных стран. Через год вернулась с приличной суммой. Вскоре она вышла замуж по большой любви, родила сына. Решили с мужем купить квартиру. Основную часть ее стоимости оплатила Юля — это были деньги, заработанные за границей. Немного добавили муж и свекровь. Свекровь взяла на себя и все хлопоты по покупке квартиры.

«Мне некогда было, ребенок маленький, голова кругом. Мать мужа забрала деньги и всей сделкой занималась. В итоге купили двухкомнатную квартиру в Подмосковье, которая была оформлена на свекровь, — вспоминает Юля. — Меня это почему-то тогда не смущало. Была в эйфории, в мужа влюблена без памяти… Не хотелось думать о каких-то материальных вещах. Казалось, что мы с ним будем всегда вместе. И вообще, в то время люди как-то проще относились к недвижимости. Помню случай: мои знакомые поменяли свою "однушку" на машину, кажется на Opel, тогда иномарки еще были большой редкостью. Сейчас такое представить даже невозможно».

Семья какое-то время благополучно жила в «двушке», которая формально так и принадлежала матери мужа. Никаких конфликтов на этой почве не возникало — до поры до времени.

Но через 10 лет семейной жизни отношения между мужем и женой испортились. Юля не видит в этом большой трагедии: «Влюбленность первых лет прошла, открылись глаза на какие-то недостатки. Я поняла, что мы очень разные люди. Я человек амбициозный, если хотите, даже карьеристка. Для меня важны должность, зарплата. В детстве недополучила, наверное, каких-то вещей, вот и наверстывала всю жизнь. А муж — другой человек, типичный маменькин сынок. Работать он не любит. Платят мало? Зато и напрягаться не надо. На этой почве мы и расстались».

В последние годы перед разводом Юля сделала карьерный скачок — попала в крупную торговую сеть, где отвечала за закупки. Ее тогдашних доходов хватало не только на жизнь, женщина еще и откладывала крупные суммы — надеялась, когда-нибудь их семья поменяет «двушку» на более просторное жилье. Когда дело дошло до развода, эти деньги ей очень пригодились.

«Никакой доли после развода я не получила, — вспоминает женщина. — Свекровь заявила: "Квартира моя". О том, что покупали ее в основном на мои деньги, все благополучно "забыли". Я не стала судиться, что-то доказывать, тем более что и подтвердить свою правоту было нечем. Даже не особо и переживала по поводу того, что меня так прокатили. Подумала — еще заработаю».

Так и получилось. На какое-то время Юля с сыном поселилась у родителей. Но уже спустя несколько месяцев она смогла купить в московской новостройке хорошую однокомнатную квартиру, куда они и переехали с ребенком.

«В итоге мой сын учился в очень престижной столичной школе. Я старалась изо всех сил, не хотелось, чтобы на нем как-то отразился наш развод, пыталась компенсировать то, что он растет без отца. Следила за тем, чтобы был хорошо одет, правильно питался. Покупала только брендовые вещи. Нанимала самых лучших репетиторов. Он ездил в языковой лагерь, английский у него свободный. Ни в чем не отказывала, создавала ему благополучную жизнь», — рассказывает Юля.

Какое-то время у нее получалось справляться и с работой, и с воспитанием сына, который неплохо учился, не хулиганил. Но возникли неприятности на работе, и Юля потеряла место. Устроиться не могла очень долго, потому что искала похожие условия, все-таки у нее уже был какой-то статус, да и зарплату привыкла получать приличную. Прошло полгода, накопления заканчивались, Юля начала паниковать — и решила продать московскую квартиру. Другого выхода она не видела. Говорит, что думала о сыне: «Кормить-поить надо, репетиторов оплачивать надо. А денег нет. Вот и решилась».

Она наняла риелтора и организовала обмен: продала квартиру в Москве и купила «однушку» в Видном. На вырученные деньги жила с сыном, еще и удалось отложить какую-то сумму. В общем, выкрутилась. А спустя какое-то время нашлась и подходящая работа. Сын окончил школу и поступил в институт, причем на бюджетное отделение, и Юля считала это отчасти и своей заслугой — не зря столько лет платила репетиторам.

После смерти родителей Юля перебралась в их квартиру, «однушку» отдала сыну, которого считала уже самостоятельным и взрослым. Выдохнула — вроде бы можно наконец расслабиться. Через некоторое время сын привел в квартиру свою подружку, они стали жить вместе. Познакомил девушку с матерью. Юлю все это не особо обрадовало, но и не расстроило — жизнь есть жизнь. Правда, до этого она была спонсором одного только сына, а теперь пришлось содержать двоих: покупала молодым продукты, давала деньги — в общем, полностью обеспечивала. Но на третьем курсе сын вдруг позвонил и объявил, что его отчисляют из института из-за долгов по всем предметам.

«Я приехала, конечно, истерику закатила. У него ответ один: я устаю, не выдерживаю таких нагрузок. Каких таких нагрузок? Жили на всем готовом», — до сих пор недоумевает Юля. Она устроила сыну скандал, а он заявил: «Что ты лезешь в мою жизнь? Хватит меня учить!» Тогда мать не выдержала: «Раз не надо учить, давай дальше сам. От меня ты больше ничего не получишь. Иди куда хочешь, живи как хочешь, я вам больше не спонсор».

Ссора закончилась тем, что мать выгнала сына вместе с его девушкой из квартиры. «Однушку» Юля сдала в аренду. Потом через общих знакомых и бывших одноклассников сына она узнала, что он вместе со своей девушкой поселился у ее родителей. Парень устроился на работу, через год восстановился в институте — уже на платное отделение. Работал и сам платил за учебу, к матери за помощью не обращался. Но зато к ней однажды обратилась мама его девушки.

«Она мне позвонила и сообщила, что "дети решили пожениться". Пригласила на свадьбу. А еще предложила купить им жилье в складчину. Половину платят родители невесты, половину я. Я подумала и согласилась», — говорит Юля.

Родители общими усилиями купили двушку в новостройке, хоть и в Подмосковье, но в очень хорошем районе, сделали ремонт. Молодожены поселились в новой квартире. У сына все получается на работе, он прилично зарабатывает. Но о ссоре с матерью не забыл и видеться с ней не желает, даже несмотря на то, что та ему подарила половину квартиры. Затаил обиду.

«Внучка родилась, а я и не знала. Мне потом об этом сказал друг сына, встретились на улице. Случайно узнала. До сих пор очень больно и обидно», — признается женщина. Однако тот свой поступок она не считает ошибкой: «Я все сделала правильно, потому что не жалея себя работала на него. Хотела, чтобы он был обеспечен, чтобы все у него сложилось как надо. Если бы не выгнала, он, может, и институт бы не окончил. А так — человеком стал».