Семь признаков неудовлетворенной женщины

А вам приходилось сталкиваться с дамами, которые вечно всем недовольны и любая, даже самая невинная фраза способны вызвать в них шквал негативных эмоций и бурю негодования.

А чтобы вас случайно не зацепило этой волной негатива, предлагаем ознакомиться со списком основных признаков, позволяющих распознать неудовлетворенную женщину, с которой сложно будет иметь дело. Есть что-то похожее? Тогда обходите такую особу стороной и не тратьте на нее свое время.

Не выглядит на свой возраст

Но это совсем не комплимент. Напротив, неудовлетворенная женщина выглядит намного старше своих лет. Ведь из-за постоянного стресса и агрессии, вымещаемой на окружающих, у нее просто не остается ни сил, ни времени, ни желания следить за собой или поддерживать свою красоту. Как результат, у таких дам плохая кожа, тусклый цвет лица, синяки или мешки под глазами, неухоженные волосы и потухший взгляд. При этом, вместо того, чтобы срочно исправить ситуацию, такие особы начинают комплексовать, закрываться в себе и, как результат, еще больше срываться на других людях и портить им жизнь.

Не может вспомнить день, когда она была не уставшей

Женщина, которая не получает удовлетворение от жизни, не может нормально отдыхать и часто страдает от бессонницы. В результате она получает помятый вид, синяки под глазами, тусклый цвет лица, ощущение разбитости и отсутствие настроения. Они давно забыли, как это — быть бодрой, энергичной и успевать делать несколько дел одновременно. Эксперты утверждают, что подобное состояние, плюс отсутствие каких-либо положительных эмоций, может привести к хандре, депрессии и другим проблемам со здоровьем.

Не может похвастаться отличной памятью и высокой самооценкой

Такие дамы зачастую обладают так называемой «девичьей памятью» и иногда не могут вспомнить даже самых элементарных вещей. Кроме того, постоянные стрессы и агрессивное выяснение отношений, весьма негативно влияют на женскую самооценку. В итоге они перестают чувствовать себя привлекательными, интересными и желанными, потому еще больше начинают себя накручивать и думать, что не только с ними что-то не так. Как результат — вымещение своей злости на окружающих и приобретение очередной порции недругов.

Не упустит случая использовать рабочее положение себе во благо

Если такой женщине удалось продвинуться по карьерной лестнице, то ее подчиненным остается лишь посочувствовать. Она будет ежедневно срываться не только на них, но и на всех, кому не посчастливится оказаться в радиусе ее плохого настроения. Психологи утверждают, что эти дамы привыкли повышать собственную самооценку за счет морального унижения других людей, не умеют идти на компромиссы и не способны на проявление жалости или сострадания. Зато использовать служебные полномочия в своих целях — сколько угодно и в любое время. Им кажется, что лишь они заслуживают самого лучшего и весь мир должен крутиться вокруг них.

Не стесняется публично выяснять отношения

Интеллигентность и чувство такта точно не их конек. Эти дамы привыкли к бурному выяснению отношений и чем больше людей при этом будет присутствовать, тем лучше. Для таких особ не составит труда нагрубить кому-то в очереди или прилюдно отчитать провинившегося сотрудника. Они ищут малейший повод выплеснуть свои отрицательные эмоции, получают эмоциональную зарядку и по-настоящему упиваются своим, как они считают, превосходством. Увы, но этим женщинам невдомек, что в период публичной ссоры окружающие смотрят на них вовсе не с молчаливым одобрением, а с жалостью и недоумением.

Не забывает рассказывать о своей тяжелой судьбе

Буквально каждый день такие особы находят причину пожаловаться на несправедливость жизни и продемонстрировать всем свою обиду. Словно это другие люди виноваты в том, что эти дамы не хотят взять ситуацию в свою руки, предпочитая злиться и вымещать свои негативные эмоции на окружающих. Даже если в их судьбе вдруг происходит что-то хорошее, они намеренно проигнорируют это событие и найдут некий раздражающий фактор, который позволит им вновь вспомнить о том, что этот мир не совершенен.

Не скрывает зависть к окружающим

Они с большим трудом переживают успехи других людей, даже самых близких, и весьма скептически настроены на успех. Добиться тех же результатов они могут, но зачем, если им гораздо приятнее позлорадствовать или придумать очередные козни, чтобы доказать окружающим, что все не может быть идеально. Они постоянно распускают сплетни о других людях и совершенно искренне удивляются тому, что их окружение с каждым днем становится все меньше и меньше. И правда, зачем дружить с личностью, которая не может порадоваться вашим успехом и даже самую позитивную ситуацию легко перевернет в негативное русло.