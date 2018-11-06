В чем винят себя знаки зодиака

Психологи поговаривают, что чувство вины — самое бесполезное. Несмотря на это, все мы любим иногда обвинить себя в чем-то. Оказывается, существует связь между тем, в чем конкретно мы себя считаем виноватыми и плохими и нашим знаком Зодиака. Посмотрим, в чем любят винить себя представители разных знаков.

Овен

Овны очень ценят смелость и силу, поэтому расстраиваются, если замечают за собой трусость и малодушие. Выбор комфорта, а не следования за целью — это тоже заставляет Овнов ненавидеть себя.

Телец

Тельцы ненавидят себя за лишние эмоции. Их трудно вывести из себя, но если это произошло, тельцы крушат все на своем пути — о чем потом страшно жалеют.

Близнецы

Близнецам вечно кажется, что они получают недостаточно информации и маловато общаются, хотя на самом деле они как раз самые коммуникабельные и юркие. Когда Близнецы немного расслабляются и позволяют себе побыть в покое и информационном вакууме, они себя очень винят в таком безделье.

Рак

Раки — существа нежные и капризные, чувствительные. Винят себя всегда, когда приходится делать выбор не в сторону чувств. Принимают прагматичные решения и проклинают себя за них.

Лев

Львы — люди очень честолюбивые, отступиться от собственного желания, предать себя для них смерти подобно. Поэтому они склонны страшно винить себя, если им пришлось пойти на какой-то компромисс, даже если это, правда, было лучшим решением.

Дева

Девы — чертовы трудоголики, поэтому себя они обвиняют в безделье и излишней мечтательности. Корят себя за каждую минутку отдыха и витания в облаках.

Весы

Весы отличаются дипломатичностью, поэтому в случае конфликтов Весы склонны перекладывать всю вину на себя, даже если не они спровоцировали ссору. В разрыве отношений Весы тоже постоянно винят только себя.

Скорпион

Скорпионы любят жалить и кусать себя больше, чем остальные знаки. Основной мотив их обвинений — чрезмерная тяга к комфорту, равнодушие и безразличие. Если сам Скорпион проявляет эти качества, он начинает ненавидеть себя.

Стрелец

Стрельцы винят себя в прагматичности. Вообще это люди широких взглядов и жестов, поэтому малейшее проявление малодушия с собственной стороны воспринимается ими крайне болезненно.

Козерог

Козероги ненавидят себя за проявления эмоциональной слабости, когда им приходится идти на поводу у своих чувств и отказываться от практичности и идеальности.

Водолей

Водолеи очень дружелюбны и ценят свободу, как свою, так и чужую. Поэтому винят они себя тогда, когда замечают за собой проявления собственничества и ревности.

Рыбы

Рыбы — существа крайне непрактичные, деньги для них почти ничего не значат. Но когда Рыбам приходится все-таки сделать выбор в пользу денег, а не высоких ценностей, они страшно страдают по этому поводу.