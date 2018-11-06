Чек-лист: 7 признаков того, что вы зависимы от стресса

Мысль о том, что кто-то просыпается с целью непременно испытать стресс, достаточно смешна, но некоторые из нас делают это неосознанно. Миллениалы регулярно перегружают собственное расписание, гонятся то за одним достижением, то за другим, и часто попадают в кризисное состояние, не зная, что делать со своей жизнью дальше. Вот несколько способов определить, действительно ли ты жить не можешь без стресса.

1. Любишь адреналин и напряжение

Если ты зависима от стресса, то можешь заметить, что часто намеренно ищешь захватывающие занятия или наслаждаешься только теми моментами в течение дня, которые проходят напряженно — это дает тебе энергию и уверенность в собственных силах. Несмотря на то, что в напряженные моменты ты чувствуешь себя отлично, человеческий организм не способен справиться со стрессом, который длится больше часа. Надпочечники, работающие с перегрузкой, быстро истощаются, и ты становишься не просто взволнованной, но измученной, и вымотанной. Чтобы избавиться от этой привычки, добавляй в свой день больше успокаивающих занятий для выравнивания баланса. Освой несколько асан, а также технику дыхания для снятия стресса — даже 20 минут в день будет достаточно, чтобы дать передышку твоему телу.

2. Перегружаешь себя делами

Не каждая девушка, у которой забитое расписание, — зависима от стресса. Но обрати внимание на то, как часто появляются в твоем календаре новые дела и действительно ли каждый пункт так для тебя важен. Стрессовые наркоманы часто оказываются замечены в том, что добавляют к своему графику дела, которые просто физически невозможно успеть.

3. Быстро начинаешь скучать

Если ты воспринимаешь свои выходные как самые скучные дни недели — высока вероятность того, что ты зависима от стресса или чересчур привыкла к напряженной жизни. Миллениалам сложно найти спокойствие в тишине — мозг хочет решать сотни задач, и ты не можешь насладиться простыми вещами, например, хорошей книгой или прогулкой. Меняй свои привычки, добавляя больше активностей, в которых не будет задействован твой смартфон, например, бег или плавание. Откажись от чтения во время принятия пищи и сконцентрируйся на своей еде — кроме избавления от стресса, это позволит тебе стимулировать работу пищеварительной системы.

4. Чувствуешь себя виноватой, когда отдыхаешь

Если ты действительно зависима от стресса, скорее всего, ты испытываешь вину за те моменты, когда пытаешься расслабиться и не заниматься ничем важным. Каждая из нас легко может почувствовать необходимость подскочить с любимого дивана и продолжить выполнение дел из списка, но поддаваться этому чувству не стоит. Научиться по-настоящему расслабляться сложно, и в этом тоже стоит практиковаться. Дай себе время, чтобы привыкнуть к ощущению ничегонеделания, и сосредоточься на своих эмоциях.

5. Ставишь себе жесткие дедлайны

Еще один важный признак аддикции к стрессу, — ты создаешь стресс там, где его может и не быть, ужесточая сроки выполнения задач. Люди, зависимые от стресса, создают давление самостоятельно, оправдываясь тем, что просто хотят разделаться со всеми делами пораньше. В некоторых ситуациях это действительно может быть правдой, но если ты относишься так ко всем своим обязанностям — не забывай о том, чтобы сохранять баланс.

6. Часто раздражаешься

Некоторые миллениалы, склонные к стрессу, рассматривают свою занятость как черту характера или грань личности и этим оправдывают свою раздражительность. Но если ты используешь свой стресс как оправдание плохих эмоций, это серьезный признак нездорового отношения к собственному телу и психическому здоровью. Если же тебе слишком сложно бороться с частыми перепадами настроения, ты можешь обратиться к психотерапевту, который поможет найти источники твоих негативных эмоций.

7. Проблемы находят тебя сами

Если тебе кажется, что в последнее время вокруг тебя все идет как-то не так, — обрати внимание на то, что многие люди, страдающие зависимостью от стресса, притягивают к себе проблемы. Твои друзья влипают в серьезные проблемы и требуют твоего внимания, отношения с партнером начинают напоминать драматичный спектакль, и все это превращается в один большой фильм, у которого не видно эпилога. Если ты привыкаешь к постоянной спешке и давлению, то можешь поймать себя на том, что хочешь поменять что-то в жизни просто ради выполнения задачи — и это не самый лучший способ улучшить отношения с окружающими.

Замечала ли ты свою зависимость от стресса?