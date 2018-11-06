Прошу совета: муж делает комплименты другим женщинам

В рубрике "Прошу совета" редакция Рамблера публикует вопросы, которые волнуют наших читательниц. Вместе обсудить тему, которая не дает покоя нашей сегодняшней героине, мы предлагаем в комментариях.

Не знаю уже, как себя вести и что делать! Не первый раз, когда встречаемся в компании с друзьями, мой супруг отмечает красоту то одной, то другой нашей общей подруги. Мне кажется, даже их мужья уже начали беситься. Главное, не просто "ты хорошо выглядишь", а что-нибудь из серии "никогда не встречал такой красивой девушки". Это еще и при мне! Сначала думала, может, наоборот хорошо — галантный, обходительный, но что-то на меня это не распространяется и все больше начинает напрягать… Не знаю, как об этом поговорить, не хочу, чтобы считал меня неуверенной в себе ревнивой дурой.